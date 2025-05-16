四海幫海森堂海外詐欺機房 台菲聯手在菲律賓宿霧搗破

隱身菲律賓宿霧的三層樓透天機房。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/16 15:10

〔記者邱俊福／台北報導〕四海幫海森堂以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」等手法，鎖定民眾行騙的詐欺機房，隱身菲律賓宿霧一棟三層樓的透天豪宅內，刑事局國際科經分析過往查緝過的嫌犯行蹤，跟菲菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經近11個月的情資交換、跟監蒐證，確認地點後，前天聯手執行查緝行動，共逮捕陳等17人到案，初步清查該集團經營2年來，至少有千名國人受害。

警方表示，2022年偵破四海幫海森堂經營假投資詐騙集團，逮15人到案後，經長期監控，發現有6、7名嫌犯的出入境資料及行為模式，遭起訴後隨即前往菲律賓宿霧，研判可能是接受集團指示赴菲籌組機房，立即跟菲國交換情資，進行監控。

請繼續往下閱讀...

查知，該機房位於菲律賓宿霧山上一個門禁森嚴的豪宅社區，本身為三層樓透天厝，內有傭人房、出入還有司機，生活非常豪奢。

犯騙手法，除有假交友進而引誘投資虛擬貨幣，還有透過交友，誘使被害人加入公益活動後，謊稱抽中名單，擁有投資機會等，遂行詐騙。

本月13日，刑事局派遣國際科及科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名幹員至菲律賓宿霧，跟菲律賓專案小組召開專案會議，於昨天會同菲國執法單位共同執行搜索勤務，搜索確認機房內有陳等17名國人，（16男1女，含6名通緝犯）涉案，並由菲方扣押現場犯罪用電腦台、手機等大批贓證物。

台菲聯手在菲律賓宿霧搗破四海幫海森堂海外詐欺機房。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法