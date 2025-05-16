凍未條？妙齡女搭飛機蓋外套偷抽電子菸 違反民航法判刑2月

吳女從台中機場搭飛機到金門途中，在飛機內偷抽電子菸，法院判刑2月，可易科罰金，圖為台中機場。（資料照）

2025/05/16 15:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事平面設計的26歲吳姓女子，去年3月從台中機場搭飛機到金門途中，用外套蓋住頭部，在飛機內偷抽電子菸，被空服員發現，她承認帶電子菸上飛機，但否認使用（吸食），檢方認為當時空服員掀開外套見煙霧，顯然是吳女吸電子菸造成，依違反民用航空法起訴，台中地方法院判刑2月，可易科罰金。

判決書指出，26歲吳女於去年（2024年）3月5日下午3時35分許，搭乘立榮航空B7-8961號班機，從台中國際機場飛往金門航行途中，明知於航空器關閉艙門，並經航空器上工作人員宣布禁止使用干擾飛航與通訊器材起，至開啟艙門止，不得於航空器上使用干擾飛航及通訊器材，竟從該班機機艙6C座位更換到1K座位上，再利用外套蓋於頭部以使用電子菸，嗣因金門濃霧返航，經何姓空服員告知吳女須回6C座位，吳女將外套掀開時，被空服員發現她的外套及臉處有煙霧冒出，隨即通報該班機事務長，並於同日該班機降落後訴警究辦。

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台中地檢署傳喚吳女，她都沒有出庭，但她於警詢時，雖不否認有使用電子菸習慣，也不否認攜帶電子菸搭乘飛機，但矢口否認有違法行為，她辯稱上飛機時有拿電子菸，所以她覺得空服員等人是在針對她，飛機降落時，空服員還派人來跟她說不能抽電子菸，她有將雙手打開給空服員等人看，她沒有抽菸。

中檢認為，電子菸主要結構是由電池、霧化器及煙彈，或電子霧化器內含液體溶液（俗稱菸油）所組成，電子菸可產生煙霧，霧化器內具備氣流傳感器，感應有吸入氣流時，經由晶片自動啟動並將煙彈或菸油霧化，如果沒有使（吸）用，不至於產生煙霧，依違反民用航空法的「航空器飛航中使用干擾飛航之器材罪」起訴。

台中地方法院認為，吳女於航空器飛行期間使用電子菸，影響飛航安全，依檢方起訴罪名判刑2月，可易科罰金6萬元與上訴。

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