徐巧芯大姑案律師是詐團首腦 警循線追出一銀行員疑助開人頭戶

第一銀行宜蘭分行。（資料照）

2025/05/16 14:43

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局電偵大隊去年偵辦徐巧芯大姑夫婿涉詐騙案的律師游光德，聯手台銀夫妻組詐團撈上億案件，經擴大清查，查知有被害人金流流入3個人頭公司帳戶，經追查3人頭的個人帳戶早已警示下，皆被指示赴第一銀行宜蘭分行「比較容易過」，檢警昨通知經手這些人頭公司帳戶開戶的許姓女副理、行員等一、二層審核人員5人，釐清有無勾結詐團協助開戶狀況，訊後移送宜蘭地檢署偵辦。

檢警調查，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄捲入詐欺集團詐騙洗錢案被法辦，其中杜男委任的律師游光德，竟是假投資虛擬貨幣的詐團首腦，他找來時任台灣銀行行員的郭男、黃女夫妻檔擔任核心幹部，一年來得手一億多元，桃園地檢署去年將游男等7人起訴，建請法官量處游男13年、郭男9年、黃女6年徒刑。

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全案經持續追查，發現有30多名被害人的金流流入3個人頭公司帳戶，進一步查緝楊姓、潘姓與胡姓3個人頭到案，查知3人的個人帳戶已都被列為警示帳戶，是經由呂姓男子仲介下，以5萬元代價，聽指示前往開公司戶；當時呂男為免個人帳戶已被警示，無法開戶，指示3人前往較易過關的第一銀行宜蘭分行開戶。

檢警為釐清有無協助詐團開戶，昨天通知經手開戶、蓋章的許姓女副理、行員等一、二層審核人員5人到案說明，訊後移送宜蘭地檢署。

宜蘭地檢署複訊後，諭令許女80萬元交保須戴電子腳鐐，另2人各2萬元交保，其他2人無保請回，全案依違反洗錢防制法、銀行法背信罪及詐欺罪嫌偵辦。

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