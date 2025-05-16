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    嘉義市越南夫妻經營地下匯兌還搞「北越大樂透」 查扣現金1400多萬元

    嘉義市阮姓夫妻經營地下匯兌及地下簽賭站手法。（資料照）

    嘉義市阮姓夫妻經營地下匯兌及地下簽賭站手法。（資料照）

    2025/05/16 14:54

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市越南籍阮姓夫妻，以經營小吃店及美容店為掩護，經營地下匯兌及地下簽賭站，2人還買1700萬元透天豪宅居住，刑事局中部打擊犯罪中心循線查獲2人並查扣1400多萬元現金；嘉義地檢署今天偵查終結，依違反銀行法、賭博法起訴阮姓夫妻及2名共犯，犯罪所得宣告沒收。

    起訴書指出，阮女於2021年9月至2023年9月間，私下辦理新台幣與越南盾匯兌業務賺取手續費，以美甲美睫店及快炒店為據點，進行新台幣及越南盾地下匯兌，每筆收150元至500元不等。

    檢方調查，阮姓夫妻曾為李男進行地下匯兌，李男匯款越南盾，透過夫妻倆交付新台幣200萬元給張姓男子，但張男卻侵占200萬元而不交付給李男；阮女也曾為媒介越女性交易的洪女進行地下匯兌，為需要購買越南洋蔥的黃男將新台幣兌換越南盾等。

    而阮女先生阮男部分，則是經營「北越大樂透」地下簽賭站，賭客陳男還幫忙收集下注簽單、收取賭資，向阮男下注，案經刑事局中打、嘉義市警局第一分局等查獲偵辦。

    檢方偵查終結，今天依違反銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪嫌起訴阮女、張男依侵占罪嫌起訴、阮男及陳男依電子通訊賭博財物罪、意圖營利供給賭博場所罪嫌起訴。

    沒收部分，阮女地下匯兌手續費及阮男、陳男經營地下簽賭站犯罪所得共1420多萬元，張男侵占犯罪所得200萬元，均宣告沒收。

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