學童遭中國抖音直播主猛拍 黃淑君揭板橋國小周遭也有

台北市民生社區出現疑似中國抖音直播主涉嫌偷拍、直播學童進出校園，新北市議員黃淑君反映板橋國小周遭疑有類似狀況。（記者黃子暘攝）

2025/05/16 14:57

〔記者黃子暘／新北報導〕台北市民生社區出現疑似中國抖音直播主涉嫌偷拍、直播學童進出校園，引發家長不安，新北市議員黃淑君今（16）日表示，她也接獲板橋家長陳情，家長在社群媒體上討論板橋國小周遭也有類似不明人士在放學時拍攝學童進出，用意不明。黃淑君說，她已將相關事證轉交教育局、警察局，市府方面請板橋派出所到相關地點協助加強導護，也請導護老師、志工協助留意蒐證和通報。

黃淑君指出，網友反映的板橋拍攝事件包含去年底，有幾位家長這陣子在不同路段發現類似狀態，明確出沒地點包括板橋國小周遭，尚未鎖定特定人士，據她所獲資訊，拍攝人士不定期出沒，多集中在學童放學時間，她獲悉後已先將所獲資訊通報警察局、教育局。

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黃淑君說，因應此事，警察局請板橋派出所加強導護，並針對相關路段加強巡邏，教育局已請導護老師、志工留意協助蒐證通報。板橋的狀況是否與台北民生社區有館？黃淑君評論，或許是集團性事件，針對兒少的錄影、拍攝、直播本就不妥，我國對於兒少的保護法令也有相關限制，相關人等拍攝我國兒少用意為何？為何要上傳中國短影音平台？一切尚待釐清。

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