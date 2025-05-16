宜蘭地院審判長改披律師戰袍 劉致欽期許促進訴訟程序

宜蘭地院審判長劉致欽改披律師戰袍，期許未來運用自身優勢促進訴訟程序。（記者王峻祺攝）

2025/05/16 14:23

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地方法院刑事庭審判長劉致欽，在今年農曆年後卸下13年法官袍，改披律師戰袍，為司法界投下震撼彈，未等退休就先換跑道，讓許多司法前輩不捨，但他坦言是因在過去審判中，有感部分當事人無法好好主張立場而喪失權益，期許未來善用自身優勢，協助他們保全因應並促進「訴訟程序」，創造雙贏局面。

45歲劉致欽司法官學院第51期結業，在29歲考上法官前，曾任3年法官助理，錄取法官後經職前養成教育訓練，32歲分發至宜蘭地院，先後擔任過民事庭與刑事庭法官，後兼任2年刑事庭審判長，資歷豐富。

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他說，擔任法官必須中立，過去不管在民、刑事庭上，都會發現部分當事人對法律不了解，甚至不知如何伸張權益，轉任律師後，期許利用熟稔法官想法的優勢，在保全當事人權益下，適時做出因應，讓訴訟過程更順利。

由於法官工作非僅限於法庭審理，更包含繁重案卷審閱、證據蒐集、法律研析及判決書撰寫等，工作壓力讓許多法官喘不過氣。劉致欽坦言，確實工作負擔大，由於現在詐欺案愈來愈來，以他為例，1天平均開庭15次，就有多達三分之二是詐欺，每名被害者都要釐清金流及帳戶來源，實在吃不消。

他說，刑事案件以詐欺為大宗，酒駕、毒品反而變少，民事案件則在民眾法學知識提升下，土地分割、地上權等案增加，導致法官工作量加重，每天工時起碼10至12小時，與勞力付出不成正比的薪資，更無法負荷日漸飆漲的物價、房價，確實會讓人萌生退意轉換跑道。

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