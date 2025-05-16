男子疑拿角鋼爆頭打死多隻浪浪 南市議員促嚴辦

南市議員曾之婕質詢出示毛小孩遭攻擊暴頭「眼珠」外露的殘忍情形。（翻自市議會質詢畫面）

2025/05/16 13:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平、安南和七股區一帶，傳出有名男子拿鐵棍鐵條或磚塊角鋼，朝犬隻的頭部重擊，自去年以來已有多隻浪浪死於非命，南市議員曾之婕今（16）日要求動保處會同警方務必嚴辦到底。

南市動保處代理處長洪振凱表示，該案涉動保法刑責已移請地檢署偵辦，依目前在安南區九份子附近調閱監視器，確實發現該名男子持棒畫面，但因周遭樹高並未拍到男子攻擊打狗動作，所有浪犬受傷畫面是網友志工5月6日貼出來指控該男子所為，但之前並未接獲報案，全案尚待調查釐清，若查證屬實依法嚴辦。

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動保志工也在議員曾之婕陪同下，當面向農業局長李芳林陳情，控訴該男子虐犬惡行已是慣犯，甚至拿角鋼施暴，此風不可長，要求嚴辦。李芳林說明全案已移送偵辦，需要充份事證，請大家幫忙提供證據，以利後續查辦嚴懲。

曾之婕為被虐殺的浪浪「申冤」，指出台南這名開著進口轎車的男子，到處隨機虐殺犬隻，動保志工追查出車牌報案，顯然已經是慣犯，動保處與警方也有立即處理，積極查辦中。

曾之婕氣憤表示，虐狗的行為就如同虐待幼童一樣，無法想像毛小孩在被攻擊「爆頭」的恐懼與疼痛。市長黃偉哲有領養流浪犬，相信他也是愛狗人士，絕不容許這樣野蠻粗暴傷害動物行為發生在美麗古都台南，動保處與警方務必要徹查嚴辦施暴者。

農業局長李芳林向動保志工說明。（記者洪瑞琴攝）

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