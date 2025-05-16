為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    閨密為了金戒指撕破臉 16歲少女遭軟禁房內爬窗呼救嚇壞路人

    張姓女子懷疑16歲少女偷走男友金戒指，竟把她軟禁在房間裡「反省」。示意圖。（資料照）

    張姓女子懷疑16歲少女偷走男友金戒指，竟把她軟禁在房間裡「反省」。示意圖。（資料照）

    2025/05/16 13:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕16歲賴姓少女借住張姓閨密的男友住處，張女男友發現一只黃金戒指不見，張女質疑是賴姓少女所偷，竟把她軟禁在房內不讓她出門，賴姓少女為了脫身，竟從窗戶爬到大樓的邊界請求路人幫忙報警，張女被依妨害自由判刑3月。

    判決指出，去年6月1日，張姓女子男友的金戒指不見，張女認為男友住處平時沒有訪客，且家裡沒有被竊賊翻找過的痕跡，不可能是被外人偷走，因此懷疑是來借住的賴姓少女所為，但賴女否認偷東西，雙方僵持一陣子後，張女先出手掌摑賴女，再拿走她的手機，把她反鎖在房間內「反省」。

    賴姓少女為求脫身，竟冒險從窗戶爬到大樓的邊界，朝著下方路人呼喊，請路人幫忙報警，路人見狀後，擔心賴姓少女安危，趕緊通報警方到場處理，當警方趕抵現場了解來龍去脈後，賴姓少女堅持提告，張姓女子被依妨害自由等罪送辦。

    高雄地方法院審理時，張女否認拘禁賴女，辯稱當時只是想要把賴女留下來把話說清楚，但是賴女態度不好而且想離開，所以才賞她巴掌，而且賴女想用手機聯繫朋友載她離開，才會拿走她的手機，賴女見無法輕易脫身只好回到房間；法官綜合相關事證，認為張女確實為了金戒指遺失而強行將賴女留在房間內，已剝奪他人行動自由，因此依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪判徒刑3月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播