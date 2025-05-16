閨密為了金戒指撕破臉 16歲少女遭軟禁房內爬窗呼救嚇壞路人

張姓女子懷疑16歲少女偷走男友金戒指，竟把她軟禁在房間裡「反省」。示意圖。（資料照）

2025/05/16 13:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕16歲賴姓少女借住張姓閨密的男友住處，張女男友發現一只黃金戒指不見，張女質疑是賴姓少女所偷，竟把她軟禁在房內不讓她出門，賴姓少女為了脫身，竟從窗戶爬到大樓的邊界請求路人幫忙報警，張女被依妨害自由判刑3月。

判決指出，去年6月1日，張姓女子男友的金戒指不見，張女認為男友住處平時沒有訪客，且家裡沒有被竊賊翻找過的痕跡，不可能是被外人偷走，因此懷疑是來借住的賴姓少女所為，但賴女否認偷東西，雙方僵持一陣子後，張女先出手掌摑賴女，再拿走她的手機，把她反鎖在房間內「反省」。

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賴姓少女為求脫身，竟冒險從窗戶爬到大樓的邊界，朝著下方路人呼喊，請路人幫忙報警，路人見狀後，擔心賴姓少女安危，趕緊通報警方到場處理，當警方趕抵現場了解來龍去脈後，賴姓少女堅持提告，張姓女子被依妨害自由等罪送辦。

高雄地方法院審理時，張女否認拘禁賴女，辯稱當時只是想要把賴女留下來把話說清楚，但是賴女態度不好而且想離開，所以才賞她巴掌，而且賴女想用手機聯繫朋友載她離開，才會拿走她的手機，賴女見無法輕易脫身只好回到房間；法官綜合相關事證，認為張女確實為了金戒指遺失而強行將賴女留在房間內，已剝奪他人行動自由，因此依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪判徒刑3月，可上訴。

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