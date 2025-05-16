為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    統促黨「狼友會」會長王启斌 騷擾中和罷團被法辦

    王启斌當時自錄影片，以嘲諷語氣稱罷團為「這些灣灣」、「1450」，還走上前向罷團表示，「你們是不是都有收錢」、「罷免賴清德飾在這邊嗎」。（記者鄭景議翻攝）

    王启斌當時自錄影片，以嘲諷語氣稱罷團為「這些灣灣」、「1450」，還走上前向罷團表示，「你們是不是都有收錢」、「罷免賴清德飾在這邊嗎」。（記者鄭景議翻攝）

    2025/05/16 13:36

    〔記者鄭景議／台北報導〕白狼張安樂的附隨組織，俗稱狼友會的「中華安樂之友會」會長王启斌，本月4日前往新北市中和區中安街一帶，騷擾罷免團體，還自錄影片表示這些「灣灣在反罷免」，影片放上小紅書及抖音，中和分局警方網搜後發現，儘管罷團表示不向王启斌追訴，警方仍以社維法法辦王启斌。

    據了解，王启斌當時自錄影片，以嘲諷語氣稱罷團為「這些灣灣」、「1450」，還走上前向罷團表示，「你們是不是都有收錢」、「罷免賴清德飾在這邊嗎」，不過罷團淡定以「阿你收多少」、「罷免賴清德要去找國民黨立委喔」等回擊，當場中和分局的員警見狀上前制止，王启斌見到有警察，也立刻離去。

    事發影片被PO上Threads，中和分局警方昨日網搜到後，立即調閱4日現場監視畫面，並且向罷團活動負責人林男了解現場狀況，林男表示未受對方辱罵或攻擊攻擊，現場沒有遭受不法情事，故不向王男追究或提出告訴。

    中和分局也通知王男說明並予以告誡約制，日後並持續加強活動現場安全維護，以防止滋事事件發生，訊後以社會秩序維護法第68條第二款裁處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播