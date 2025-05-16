統促黨「狼友會」會長王启斌 騷擾中和罷團被法辦

王启斌當時自錄影片，以嘲諷語氣稱罷團為「這些灣灣」、「1450」，還走上前向罷團表示，「你們是不是都有收錢」、「罷免賴清德飾在這邊嗎」。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/16 13:36

〔記者鄭景議／台北報導〕白狼張安樂的附隨組織，俗稱狼友會的「中華安樂之友會」會長王启斌，本月4日前往新北市中和區中安街一帶，騷擾罷免團體，還自錄影片表示這些「灣灣在反罷免」，影片放上小紅書及抖音，中和分局警方網搜後發現，儘管罷團表示不向王启斌追訴，警方仍以社維法法辦王启斌。

據了解，王启斌當時自錄影片，以嘲諷語氣稱罷團為「這些灣灣」、「1450」，還走上前向罷團表示，「你們是不是都有收錢」、「罷免賴清德飾在這邊嗎」，不過罷團淡定以「阿你收多少」、「罷免賴清德要去找國民黨立委喔」等回擊，當場中和分局的員警見狀上前制止，王启斌見到有警察，也立刻離去。

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事發影片被PO上Threads，中和分局警方昨日網搜到後，立即調閱4日現場監視畫面，並且向罷團活動負責人林男了解現場狀況，林男表示未受對方辱罵或攻擊攻擊，現場沒有遭受不法情事，故不向王男追究或提出告訴。

中和分局也通知王男說明並予以告誡約制，日後並持續加強活動現場安全維護，以防止滋事事件發生，訊後以社會秩序維護法第68條第二款裁處。

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