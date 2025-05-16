罕見！查獲整車5人都是逃逸移工 雄警柔道、擒拿術逮捕
逃逸移工企圖衝撞警車加速逃逸。（讀者提供）
〔記者洪定宏／高雄報導〕數萬名逃逸移工趴趴走，已淪為台灣嚴重的治安隱憂！高雄警方罕見查獲整車5人都是越南逃逸移工，因交通違規被攔查，赫見無照駕駛及通緝犯，不僅企圖衝撞警車加速逃逸，其中3人趁隙棄車落跑，員警使出柔道、擒拿術逮捕，將5人法辦。
5月14日下午5點多，左營分局文自派出所員警巡邏行經左營區自由三路，發現一輛自小客車未依規定使用方向燈，當場攔查。
請繼續往下閱讀...
不料，車內的38歲阮姓駕駛、38歲黎姓通緝犯與另3名乘客，看到員警攔查十分慌張，阮男企圖衝撞警用機車加速逃逸，其中3人趁隙棄車落跑，員警立刻追緝，使出柔道及擒拿術一一逮捕。
警方調查發現5人都是逾期居留的越南籍逃逸移工，阮男無照駕駛、黎男是妨害自由的通緝犯，將5人法辦，並送交移民署高雄專勤隊後續處置。
據了解，高雄警方巡邏查獲逃逸移工，通常是機車族1人或2人，鮮少一次查獲無照駕駛汽車共5人，堪稱「罕見」。
左營分局長謝承甫表示，員警展現高度警覺與行動力，不僅有效遏止逃逸移工非法活動，更進一步確保社會治安穩定。
員警以柔道逮捕逃逸移工。（讀者提供）
員警以擒拿術逮捕逃逸移工。（讀者提供）