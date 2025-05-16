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    高市刑大緝毒破獲「行動軍火庫」 車內搜出刀槍、160顆子彈

    高市刑大緝毒逮施姓男子，查獲「行動軍火庫」，在車內搜出刀槍、160顆子彈、開山刀、安毒等違禁品。（民眾提供）

    高市刑大緝毒逮施姓男子，查獲「行動軍火庫」，在車內搜出刀槍、160顆子彈、開山刀、安毒等違禁品。（民眾提供）

    2025/05/16 13:04

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方追查「喪屍煙彈」毒品案，過程中察覺有人持有槍械，另組專案小組查緝，刑警大隊跟監攔捕其中一名成員，疑圍事酒店的施姓男子車上藏匿槍彈，搜出1把克拉克手槍、子彈160顆、2枚震撼彈，以及霰彈槍滾筒彈匣、霰彈25顆和步槍槍機、開山刀，宛如行動軍火庫。

    刑大昨依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，將施嫌移送雄檢偵辦並遭檢方聲押，法官裁定羈押禁見，檢將擴大追查槍彈來源。

    據了解，施男（38歲）於去年3月1日凌晨，攜槍開車行經前鎮區崗山中街，保三總隊員警接獲情資圍捕，並在車上查獲1把衝鋒槍，後又在施男左營區住處搜出空氣槍等槍械，以及一批改造槍械工具。

    當時檢方曾聲押他，但法官裁定10萬元交保，該案已由雄檢起訴；不過，刑大偵八隊日前偵辦喪屍煙彈毒品案，過濾出入煙彈分裝場的可疑成員，比對相關資料，發現疑圍事酒店的施男疑擁槍自重。

    警方聲請拘票並持搜索票展開查緝行動，跟監至三民區長明街停車場，見時機成熟，一擁而上將他拉下車，車上搜出大批槍彈、開山刀及少量安非他命，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，將施男移送雄檢偵辦，檢方聲押他，法官裁定羈押禁見。

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    高市刑大緝毒逮圍事酒店的施姓男子，查獲「行動軍火庫」。（民眾提供）

    高市刑大緝毒逮圍事酒店的施姓男子，查獲「行動軍火庫」。（民眾提供）

    高市刑大緝毒逮施姓男子，查獲「行動軍火庫」，車內搜出刀槍、160顆子彈、開山刀、安毒等違禁品。（民眾提供）

    高市刑大緝毒逮施姓男子，查獲「行動軍火庫」，車內搜出刀槍、160顆子彈、開山刀、安毒等違禁品。（民眾提供）

    高市刑大緝毒逮捕壓制施姓男子，查獲「行動軍火庫」，車內搜出刀槍、160顆子彈、開山刀、安毒等違禁品。（民眾提供）

    高市刑大緝毒逮捕壓制施姓男子，查獲「行動軍火庫」，車內搜出刀槍、160顆子彈、開山刀、安毒等違禁品。（民眾提供）

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