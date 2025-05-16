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    欠債500萬元被逼到柬埔寨當「豬仔」 男子向機場店員求助及時脫困

    桃園地檢署將劉姓男子等人提起公訴。 （記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署將劉姓男子等人提起公訴。 （記者周敏鴻攝）

    2025/05/16 12:36

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕黃姓男子積欠劉姓男子500萬元，無力償還，劉男竟夥同友人蔡姓男子等人，毆打、逼迫黃男到柬埔寨幫詐騙集團工作，今年3月20日，黃男被押著登機前，偷偷向桃園國際機場內的商店店員求救，警方獲報後趕來救人，當場逮捕蔡男等人，並追出蔡男是幕後黑手，桃園地檢署今天偵結，已因人口販運防制法等案件，將劉男等人提起公訴。

    檢方調查，黃男積欠劉男500萬元，劉男得知在柬埔寨從事詐欺犯行的詐騙集團有人力需求，就與對方商量，由劉男將黃男送往柬埔寨交給詐騙集團從事詐騙工作，來抵償債務；劉男等人今年3月19日上午找到黃男後，將黃男帶到劉男的辦公處所，要求黃男到柬埔寨工作，以清償債務。

    黃男不同意，隨後就被劉男、蔡男等人毆打，黃男無奈，只能點頭答應，隔天清晨，劉男安排蔡男等人帶著黃男到桃園國際機場搭機，還好黃男於當天清晨4點多，完成登機手續後，趁蔡男等人不注意，向機場商店的店員求救，航空警察局緊急派員營救黃男，並逮捕蔡男等人。

    桃檢檢察官吳一凡再指揮航警局、嘉義市政府警察局第一分局、桃園市政府警察局、蘆竹警分局追查，逮回劉男等人究責，檢方指出，劉男等4人毫無尊重人性尊嚴的觀念，將「人」當作貨物般任意私相授受，無視被害人尚有幼子與老母需扶養照顧，倘若果依劉男等人的計畫，黃男被送到柬埔寨為詐欺集團工作，將面臨任人宰割、被迫從事無止盡之勞動等處境，今天偵結，將劉男等4人提起公訴，並具體求處4年8月到4年不等的有期徒刑。

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