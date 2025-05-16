高雄再傳酒駕肇事！貨車國小前撞單車 男童慘斷2指

高雄再傳酒駕肇事，廂型貨車（右）在國小門口撞單車（左），男童慘斷2指。（讀者提供）

2025/05/16 11:46

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市5月中旬在3天內發生2起酒駕肇事導致2死1命危的悲劇，雖然警察局長林炎田信誓旦旦強調「酒駕零容忍」，但大社區昨天下午就驚傳12歲國小六年級男童放學騎單車，在校門口被酒後開車的廂型貨車駕駛撞傷，左手當場斷掉2根手指，送醫搶救。

仁武分局指出，5月15日下午4點多，44歲陳姓男子駕駛廂型貨車，沿大社區三民路西向東駛入對向車道要超車直行，擦撞欲左轉、騎單車的陳姓男童左側手把。

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警方表示，陳男酒測超過法定標準值，且不依規定駛入來車道，開罰3萬600元至12萬1800元，當場移置保管廂型貨車、吊扣駕照2年至4年、吊扣牌照2年，並依公共危險罪送辦。

由於目擊民眾發現男童左手當場斷掉2根手指，消防局證實，但仁武警分局避重就輕，不僅未提男童傷勢，更未提陳男酒駕被查獲的次數。另外，因為案發就在國小門口，媒體進一步詢問分局長陳膺方，維護學童交通安全及防制酒駕有無疏漏？但陳膺方不願回應。

據了解，高雄市5月中旬在3天內驚傳2起酒駕肇事致死案，導致高職情侶檔1死1命危、聾啞婦死亡，雖然市長陳其邁要求警方以最嚴厲刑責偵辦、林炎田聲稱今年已增加防制酒駕強度，沒想到昨天就在國小門口發生酒駕撞斷學童手指的重大車禍。

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