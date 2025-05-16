威震集團吳明達又涉買凶殺人被拘提 假釋撤銷將再服25年殘刑

威震集團吳明達被移送檢方偵辦。（記者邱俊福攝）

2025/05/16 11:50

〔記者邱俊福、王定傳／台北報導〕多年前槍殺時任北聯幫主唐重生的「威震集團」董事長吳明達，假釋出獄後又涉買凶意圖狙殺「青山宮主委」黃清源而被判刑1年8月；新北地檢署據報，吳去年與人有債務糾紛，涉嫌言詞恫嚇，昨天指揮刑事警察局搜索及拘提吳到案，今天訊後先依恐嚇罪嫌移送新北地檢署，因法務部矯正署已撤銷其假釋，將再移送台北地檢署執行假釋撤銷後的無期徒刑殘刑25年。

吳明達於1999年持槍狙殺唐重生被判無期徒刑，2017年假釋出獄。2022年間，他不滿黃清源介入協調一起債務問題，涉開出500萬元價碼找槍手企圖暗殺黃，槍手反而向黃供出實情，吳因此被逮；檢警又查出，吳在北市經營賭場，台北地院前年8月依預備殺人、圖利聚眾賭博等罪將吳判刑1年8月。

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吳當初假釋後，北檢囑託士林地檢署負責吳的保護管束作業，士檢今年3月間以吳違反保安處分執行法的「保持善良品行，不得與素行不良之人往來」情節重大，發函建議雲林二監撤銷其假釋，矯正署今年4月已核准。

不僅如此，新北檢據報吳男去年涉及一起債務糾紛的恐嚇案，對被害人涉嫌言詞恫嚇，因此指揮警方搜索吳位於新北市淡水區的住處及位於台北市的三溫暖公司，同時拘提帶回訊問。

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