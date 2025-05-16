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    一銀宜蘭分行疑助詐團開戶洗錢！3行員交保

    一銀宜蘭分行去年助警攔詐150萬元，如今5行員涉助詐團開戶被法辦。 （記者王峻祺攝）

    一銀宜蘭分行去年助警攔詐150萬元，如今5行員涉助詐團開戶被法辦。 （記者王峻祺攝）

    2025/05/16 12:07

    首次上稿 11:29
    更新時間 12:07

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕第一銀行宜蘭分行去年7月助警攔詐150萬元，如今卻傳出有包含最高層級的許姓女副理等5名行員，疑似在2、3年前協助詐團開戶洗錢，金額涉及數千萬元，刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手，15日帶回5人釐清，宜蘭地檢署複訊後，諭令許女80萬元交保須戴電子腳鐐，另2人各2萬元交保，其他2人無保請回，全案依違反洗錢防制法、銀行法背信罪及詐欺罪嫌偵辦。

    第一金16日代子公司第一銀行公告，台北市刑事警察大隊至第一銀行分行對員工進行搜索及詢問，公司依法配合調查程序，對公司財務業務無影響。

    據了解，有詐團涉及詐欺金額高達上億元，多年前至各銀行開戶遭拒，前往宜蘭分行申請開戶後，行員疑似查核過於寬鬆通過，檢方懷疑與詐團掛勾，協助開立3個帳戶，作為洗錢用途，至今涉入金額多達數千萬元。全案係因有其他地檢署偵辦詐欺案後溯源，發現宜蘭分行也有行員涉案。

    警方昨帶回宜蘭等分行5名行員偵訊，並移送宜蘭地檢署複訊，許姓女副理案發時原任職宜蘭分行，現職為北部其他分行副理。檢察官複訊後，諭令許女80萬元交保，並須戴電子腳鐐，今天凌晨1點完成交保。其他2名行員各2萬元交保，另2人則無保請回，5人均被列被告。

    記者今天上午實際前往宜蘭分行，分行業務運作順利，但行員格外低調，不願對外發言，保全也將記者拒於門外，有民眾對於有行員涉嫌助詐團開戶洗錢，驚訝表示相當離譜，希望司法能好好調查。

    記者今天上午實際前往宜蘭分行，分行業務運作順利，但行員格外低調，不願對外發言，保全也將記者拒於門外。（記者王峻祺攝）

    記者今天上午實際前往宜蘭分行，分行業務運作順利，但行員格外低調，不願對外發言，保全也將記者拒於門外。（記者王峻祺攝）

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