台東市縱火案2死 議員質疑女嫌未妥善安置是「政策殺人」

議員關注縱火案。（擷取自台東縣議會直播）

2025/05/16 13:15

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市區一處出租套房4月8日深夜發生火警，造成2名房客死亡，警方逮捕一名涉嫌縱火的林姓女子。今縣議會第20屆第5次定期會，議員簡維國、張國洲、王文怡等人質詢，得知林嫌會住在案發處，原來是社會處安排，林嫌被安排與一般人同住，無法解決其發病狀況、4次送醫卻無法強制住院，「根本是政策殺人」。

社會處表示，林嫌是因有疾病，且對母親有暴力行為才介紹租屋。縱火案目前仍由台東地檢偵辦中，房東也在偵查中表示，林嫌係為縣府介紹租屋，但與自己頻頻發生糾紛，因林嫌住在一樓，甚至還以雜物擋道、阻二樓房客下樓，逼其他房客找他出面。台東地檢以案件目前仍在偵辦，不對外發言。

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今多名議員質詢，簡維國表示，林嫌前往強國街租屋，是衛生局依「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」透過社會處安排。而是否有危險、符合強制就醫是衛生局及警方判斷。王文怡質詢，有時警方到場、患者突然平靜，或只有騷擾、未有暴力行為時，往往不了了之，究竟是否發病的認定實在太模糊。

該案件中，林嫌犯案當天中午還曾向議員張國洲陳情，由於林嫌曾向張借錢，當天中午前往服務處還錢，一吐苦水表達感情失利，張國洲聽了卻十分頭痛，表示自己不便探查陌生女子感情世界，而且也非醫療專業，不知林嫌當下是否發病，只能找來社會處人員到場，「如果當時能幫她找到對象，或許就不會發生悲劇」。

在縱火案後，縣府秘書長盧協昌也曾召開過專案會議，盧表示，會後覺得各局處橫向聯繫實在不足，需要檢討改進。衛生局長孫國平說，全縣去年列管精神病患1200人左右，一般都住在社區並進行追蹤，只有產生社會滋擾事件才有強制力。議員則要求衛生局、社會處另行報告執行狀況。

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