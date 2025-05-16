收中方資金捏造總統大選民調 媒體人、學者判緩刑定讞

自稱民調專家的退休學者蘇雲華。（資料照）

2025/05/16 11:21

〔記者張文川／台北報導〕「指動新媒體傳播有限公司」負責人林献元，於總統與立委選舉期間，與自稱是民調專家的退休副教授蘇雲華，接受中共官方指示，收受13萬餘人民幣，3度發布捏造不實的總統大選民意調查，帶風向操作棄柯保侯。二審高等法院台中分院認定2人觸犯反滲透法，協助中共介入我國總統大選，判林9月徒刑，蘇6月徒刑，各緩刑3年、2年；最高法院駁回檢方上訴定讞。

林献元與蘇雲華於2023年11月24日起聯手發布假民調，由蘇雲華在各地火車站以隨機拍照、攀談方式，佯裝有實際製作民調，或綜合參考其他民調予以調整，自行撰擬不實民調手稿數據，交給林献元去發布。

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林献元分別於同年12月3日、11日、20日，將不實民調發布在網路新聞媒體平台，誤導選民對選情的判斷，藉以暗示藍、綠參選人選情緊繃，泛藍選民應放棄排名位居第3的「柯盈配」，足以生損害於賴清德、蕭美琴、柯文哲、吳欣盈及選民的投票意向。

一審台中地院認為不成立反滲透法，僅依違反總統副總統選罷法判處林8月徒刑、蘇4月徒刑；二審高等法院台中分院逆轉認定2人觸犯反滲透法。

一審台中地院認為，檢方所指滲透林献元的來源，是隸屬中共福建省委員會「海峽導報」的幹部兼記者林靖東，但此人曾申請來台採訪，台灣未拒絕。

林献元從事兩岸新聞採訪，與中國記者或中共國台辦新聞局長暨發言人陳斌華，有聯繫交換資訊，並非不能理解或想像，無法認定他就是受中共官方指揮，不構成反滲透法。

二審高等法院台中分院逆轉認為，林献元於發布不實民調前，先以微信傳送造假數據給陳斌華，林靖東再用微信帳號撥錢至林献元微信帳戶。

判決指出，林献元於發布不實民調前，請林靖東「到時候數據出來，你再自己調整給我」、「你再修改」等。

林献元也告訴蘇雲華「有始有終，才能請款？」蘇回答「老師配合你！」等，顯示二人均具有營利的意圖，以及受滲透來源指示偽造民調，具有犯罪的直接故意或不確定故意。

二審強調，林献元與蘇雲華都知悉中共是主張採取非和平手段、危害我國主權，與我國武力對峙的境外敵對勢力，二人身為記者與退休大學副教授，卻意圖營利而受中共指示偽造民調，違反職業與學術倫理，協助中共操弄假民調，介入我國總統大選，誤導選民，妨害總統副總統選舉投票公正、公平與純潔，兩人部分認罪，尚有悔過之心，據此宣告緩刑。

檢方認為量刑過輕，且不同意予以緩刑，上訴三審，最高法院認為二審已充分說明量刑理由，量刑妥適，未逾越裁量權範圍，駁回上訴，全案確定。

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