刑事局詐防中心警反被詐！六度面交車手現金遭騙1095萬

刑事局。（資料照）

2025/05/16 11:22

〔記者邱俊福／台北報導〕「假投資」詐騙集團猖獗！連支援刑事局詐防中心的保一總隊吳姓員警也上當，去年被誘騙投資股票，6次面交現金給車手，遭騙走高達1095萬元，其中一次還是在隊部附近交付；刑事局偵七大隊第三隊今年初將涉案的新竹風飛砂幫與竹聯幫明仁會合作共組的詐騙集團，一舉搗破，逮主嫌邱男、曾男等18人送辦，當中邱等7嫌被檢方聲押獲准，算是討回一點顏面。

警方調查，該詐騙集團是在網路社群投放以黃仁勳等名人為號召的假投資廣告，先引誘民眾加入LINE好友，誆稱保證獲利、穩賺不賠及分享飆股投資標的，要求被害人至假投資網站申請帳號，再將款項匯入指定人頭帳戶，或以面交方式交付該公司派出的「假冒營業員」的車手。

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該集團為放長線釣大魚，收到第一次款項後，還會寄出市價近萬元的高檔燕窩取信被害人，讓他們認為真的自己是尊榮VIP會員，繼而再投入更多金錢；警方初步清查至少有19人受騙。

去年初，受害的吳姓員警也身陷此騙局，掏錢投資股票，分別在新竹市、台北市等地，共6次將現金交付給車手，甚至還貸款數百萬元投資，共被詐走1095萬元，才發覺上當報警。

刑事局表示，該吳姓員警當時支援刑事局詐防中心，負責協助調閱相關資料的行政庶務工作，並未實際接觸有關防詐相關工作，可能因而疏忽被騙，而吳員已於去年6月結束支援，歸建原單位。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹風飛砂幫與竹聯幫明仁會合作共組的詐騙集團犯罪手法流程。（刑事局提供）

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