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    行李夾帶6000多支私菸托運被查獲 私菸遭沒入還被罰3萬2千元

    有旅客入境時，行李帶6000多支印尼私菸托運被查獲，除私菸全部遭沒入還被罰3萬2千元，法務部行政執行署新竹分署籲民眾勿觸法。圖為AI生成示意圖。（新竹分署提供）

    有旅客入境時，行李帶6000多支印尼私菸托運被查獲，除私菸全部遭沒入還被罰3萬2千元，法務部行政執行署新竹分署籲民眾勿觸法。圖為AI生成示意圖。（新竹分署提供）

    2025/05/16 11:07

    〔記者洪美秀／新竹報導〕財政部關務署日前查獲一名具我國國籍的外國人士，從國外搭機入境時，利用託運行李夾帶超量印尼丁香菸，經海關查驗發現其所攜帶數量高達6000多支，遠超過入境旅客菸品免稅規定限額，且該旅客未如實向海關申報，關務署也依菸酒管理法第45條第4項規定，向其裁處新臺幣3萬2千元罰鍰，並將超量香菸全數沒入。

    法務部行政執行署新竹分署指出，此案旅客雖已簽收裁處書，但屆期未繳納，關務署將此案件移送新竹分署後，由新竹分署發出通知書，限義務人需在期限內繳清罰款，否則將對其財產進行扣押。這名義務人得知財產要被扣押，已全部繳清罰款。

    新竹分署提醒，依入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條第1項第2款規定:「入境旅客攜帶自用家用行李物品進口，除關稅法及海關進口稅則已有免稅之規定，應從其規定外，其免徵進口稅之品目、數量、金額範圍如下：二、捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅，且以年滿20歲之旅客為限。」籲國內外旅客勿心存僥倖，違規輸入菸酒，除影響社會公平課稅與市場秩序外，也會面臨法律責任。

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