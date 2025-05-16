外甥女被同學霸凌 姨丈爆氣拿椅子砸傷國中生

陳姓男子不滿就讀國中的外甥女被同學霸凌，竟拿椅子砸傷國中生。示意圖。（資料照）

2025/05/16 11:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子就讀國中的外甥女疑似被同學霸凌，他跟著妻姐、姐妻夫到學校開協調會時，看到霸凌外甥女的莊姓國中生態度不佳，竟爆氣狂罵髒話，還拿椅子砸傷莊姓學生，家長不滿提告，陳男被依傷害等罪判拘役40日，得易科罰金。

判決指出，2023年12月間，盧姓少女疑在學校被同學霸凌，她向爸媽哭訴，爸媽向學校反應，學校召開協調會，邀集雙方家長一起坐下來協商，陳姓男子跟著妻姐、姐妻夫到學校開協調會時，他看到霸凌外甥女的莊姓國中生不認錯，態度也很囂張，陳男理智線斷裂，當眾狂飆三字經和五字經，並隨手操起會議室的椅子，朝莊姓國中生砸去。

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莊姓少年閃避不及，鼻子被砸到骨折，當場血流不斷，經送醫治後療無大礙，莊姓國中生的爸媽心疼兒子被打，氣得報警提告；高雄地方法院審理時，陳姓男子坦承犯行，但辯稱自己只是說話大聲一點，沒有罵人的意思。

但法官根據在場老師的供詞及莊姓少年的驗傷報告，認定陳男當眾辱罵並毆打莊姓少年，考量他已坦承犯行，但並未與被害人達成和解，依成年人故意對少年犯傷害罪及成年人故意對少年犯公然侮辱罪拘役40日，得易科罰金，可上訴。

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