為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南投地院徵法警職務代理人 月薪4萬多元、報名資格新增1條件

    南投地院甄選法警職務代理人，月薪4萬多元，以行政性質工作為主，今年報名資格多了一項規定。（記者陳鳳麗攝）

    南投地院甄選法警職務代理人，月薪4萬多元，以行政性質工作為主，今年報名資格多了一項規定。（記者陳鳳麗攝）

    2025/05/16 11:07

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕不少人感嘆南投薪水低之際，南投地院公告甄選約僱法警職務代理人，月薪4萬多元，由於今、明年都會有法警退休，因此甄選錄取不只1人，法院已上網公告甄選，此次報考資格首度規定須未在中國設戶籍、未有中國身分證、護照、定居證或居住證，其餘資格與前年甄選的規定一樣。

    南投地方法院上半年、下半年都有法警退休，而國家考試要到11月才會分發，法警人力不足，法院因此甄選法警職務代理人，據透露，法警職務代理人與通過國家考試的法警一樣，大約有4萬多元，工作性質以行政性質為主，不用搜身、戒護等任務。雖年底會有國考分發的法警，惟明年仍有法警退休，此次甄選名額不只1人。

    法院甄選公告近日上網，報考資格跟112年差不多，20歲以上45歲以下，男性身高155公分以上、，女性150公分以上，學歷專科以上，而甄選資格首度規定，除了跟前年一樣，雙重國籍，中國人民來台定居未滿10年不能報考外，今年首度增加「必須未在中國設戶籍、未有中國身分證、護照、定居證或居住證」。

    南投地院指出，今年4月人事總處即函知，擬任或現任公務人員不得具中國戶籍、護照、身分證、居住證、定居證，而法警職務代理人當然也適用，因此在甄選資格就會明文規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播