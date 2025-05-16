南投地院徵法警職務代理人 月薪4萬多元、報名資格新增1條件

南投地院甄選法警職務代理人，月薪4萬多元，以行政性質工作為主，今年報名資格多了一項規定。（記者陳鳳麗攝）

2025/05/16 11:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕不少人感嘆南投薪水低之際，南投地院公告甄選約僱法警職務代理人，月薪4萬多元，由於今、明年都會有法警退休，因此甄選錄取不只1人，法院已上網公告甄選，此次報考資格首度規定須未在中國設戶籍、未有中國身分證、護照、定居證或居住證，其餘資格與前年甄選的規定一樣。

南投地方法院上半年、下半年都有法警退休，而國家考試要到11月才會分發，法警人力不足，法院因此甄選法警職務代理人，據透露，法警職務代理人與通過國家考試的法警一樣，大約有4萬多元，工作性質以行政性質為主，不用搜身、戒護等任務。雖年底會有國考分發的法警，惟明年仍有法警退休，此次甄選名額不只1人。

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法院甄選公告近日上網，報考資格跟112年差不多，20歲以上45歲以下，男性身高155公分以上、，女性150公分以上，學歷專科以上，而甄選資格首度規定，除了跟前年一樣，雙重國籍，中國人民來台定居未滿10年不能報考外，今年首度增加「必須未在中國設戶籍、未有中國身分證、護照、定居證或居住證」。

南投地院指出，今年4月人事總處即函知，擬任或現任公務人員不得具中國戶籍、護照、身分證、居住證、定居證，而法警職務代理人當然也適用，因此在甄選資格就會明文規定。

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