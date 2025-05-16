誆黑白兩道通吃、檢察長調動也能介入 76歲男詐吸金主腦1千萬被訴

台北地檢署。（資料照）

2025/05/16 10:49

〔記者王定傳／台北報導〕76歲男子張定國自詡與黑白兩道關係很好，2022年間，盯上涉違法吸金的薩摩亞商大華新瑞公司負責人林上紘，向林誆稱他認識承辦檢察官、主任檢察官、警政署長，甚至連檢察長調動他也動得了，從林手中詐得1010萬餘元，說要打點司法人員，擺平查緝，台北地檢署今依詐欺取財罪嫌起訴張男。

檢調調查，張男因熟悉幫派人物，自詡與黑白兩道關係很好，見林非法招攬外匯息交易差及鴻運基金等投資方案獲利甚豐，於2022年3月間，在林的辦公室內誆稱，他認識承辦檢察官、主任檢察官，也會跟調查處長吃飯，以前檢察長調動他也動得了，可以叫警政署長約他們吃飯，騙林拿出1千萬元打點司法人員，擺平查緝。

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檢調調查，林男受騙後籌措1千萬元把現金裝在2個紙袋內交給張，怎料，張又聯繫林，謊稱紙袋內少了10萬元，再騙得10萬元，總計得手1010萬餘元。

檢調介入偵辦林涉吸金案，發現林涉嫌假冒澳洲外匯經紀商ACDEX，推出「雙倉對沖外匯息差交易」，並透過外商豐盛環球資本基金管理公司、薩摩亞商大華新瑞公司對外銷售，保證年息14％，4年間違法吸金近19億4874萬餘元，依違反銀行法等罪嫌將林等人起訴，林發現受騙提告。

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