道歉信噁寫「I LOVE YOU」！檢察官瘋狂追求美女書記官 被判免職

時任雲林地檢署檢察官魏偕峯瘋狂追求美女書記官，一審被依跟蹤騷擾罪判刑4月，懲戒法院認定魏共有15項違失，今重判魏免除檢察官職務，並考量人地不宜，改調彰化地檢署檢察事務官，可上訴。（資料照）

2025/05/16 10:40

〔記者楊國文／台北報導〕時任雲林地檢署檢察官魏偕峯，被控前年6月起，藉送禮等方式追求同署美女書記官，更時常在打卡機前「不期而遇」，跟蹤、騷擾8個月，不可思議的是，魏得知時任檢察長戴文亮已下令調查，親筆寫道歉信，卻附上小卡片寫上「I LOVE YOU」，造成女方極大困擾，她提告後，魏一審被依跟蹤騷擾罪判刑4月，檢評會將他移送懲戒。懲戒法院認定魏共有15項違失，今重判魏免除檢察官職務，並考量人地不宜，改調彰化地檢署檢察事務官，可上訴。

魏偕峰亦遭停職處分，職務法庭考量魏改調南投地檢署檢察官，尚未被停職，今判決只要判決書送達南投地檢署檢察長的隔天即起停職。

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魏偕峯今年46歲，司法官訓練所（司法官學院的前身）47期結訓業，輔大法律研究所畢，在雲林地檢署任職多年。

雲林地檢署調查，時任檢察官的魏偕峯對同署某美女書記官有好感，有意追求，自2022年起藉機贈送物品、藉故接近攀談，使女書記官困擾不已。

女書記官配屬的檢察官獲悉，出面制止魏偕峯，但魏並未打住，仍展開瘋狂追求，例如常藉機找女書記官攀談，甚至提議幫她補習以考上更好的公職，離譜的是，魏竟主張女書記官平日晚間留下來1至1個半小時，或假日另約時間採「一對一補習」，被她拒絕，魏還以「妳就像草莓一樣可愛」等話示愛，造成她不小困擾。

此外，魏偕峯自前年6月起，即頻繁撥打辦公室內線電話給女書記官，造成她值晚班時不敢接聽辦公室內線電話，魏也時常在地檢署內刷卡處前守候，製造和女書記官「不期而遇」，魏也在女書記官加班時，突然出現在她身邊，讓她受到驚嚇、感覺受到冒犯；或者一再以通訊軟體LINE傳送訊息示愛，導致書記官心生畏懼，讓她不堪其擾。

女書記官去年2月決定不再隱忍，對魏偕峯提出性騷擾申訴及指控魏疑涉跟蹤騷擾防制法，提出刑事告訴。

雲林地檢署獲報，檢察長下令調查，立即成立性騷擾申訴處理調查小組，魏深知闖下大禍，為表示歉意，寫道歉信給女書記官，竟附上小卡片寫上「I LOVE YOU」，使她驚嚇不已，經雲檢調查後，認定性騷擾申訴成立。刑事部分，雲檢也依跟蹤騷擾防制法起訴魏。

行政部分，雲檢認為魏偕峰行為失當，以違反法官法為由，向檢評會請求個案評鑑。

魏偕峯指出，因為沒談過戀愛，與女性同事或朋友相處造成誤會情形，坦然認錯，會深刻檢討反省。

檢評會認為，魏偕峯對女書記官展開騷擾、跟蹤等行為逾8個月，經女方拒絕，他仍不斷出現騷擾行為已經觸法，魏稱因對女方有好感，往來互動笨拙，惡性並非重大，但魏身為檢察官，行為卻違背司法人員應秉持的品格，並破壞檢察官形象與人民對司法信賴，違反檢察官倫理規範，情節重大，有懲戒必要，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

時任雲林地檢署檢察官魏偕峰。（資料照，記者翻攝）

檢察官瘋狂追求美女書記官，懲戒法院認定15項違失，今重判免除檢察官職務，改調彰化地檢署檢察事務官，可上訴。（情境照）

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