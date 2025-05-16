盜伐逾6萬公斤珍貴林木 山老鼠集團10多人送辦

檢警監控1年多破獲盜伐集團，6萬多公斤林木從早到晚才完成查扣。（警方提供）

2025/05/16 10:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕農業部林業及自然保育署台中分署去年2月份向保安警察第7總隊第5大隊通報，指出有盜伐林木集團長期在台中市和平區梨山一帶國有林地內盜伐台灣扁柏、肖楠、紅檜等珍貴林木，經台中地檢署指揮偵辦，檢、警於今年4月份陸續收網，共查扣6萬多公斤林木，而涉案人員高達10餘人陸續移送檢方，全案依森林法及刑法竊盜罪嫌等由台中地檢署偵辦中。

保7總隊第5大隊今天上午指出，接獲通報後報請台中地檢署檢察官張雅晴指揮偵辦，並與林業及自然保育署台中分署、和平分局、集集分局成立專案小組監控盜伐集團，經過1年多努力，今年4月份開始收網並在南投縣找到銷贓的木材加工廠。

請繼續往下閱讀...

警方發現，盜伐集團除了利用深夜時分上山以鏈鋸盜採林木，為了避免引起他人懷疑，還會趁連續假期深夜將珍貴林木鋸斷，之後趁雨勢將木材沖刷到河床後，再由守候在河床的集團人員鋸切林木後載運離開。

專案小組最後在南投縣一處木材加工廠發現遭盜伐林木，當時一見到存放於現場的數量便感到驚人，之後開始查扣作業，從早上到深夜秤重發現總重量達6萬多公斤。

保7總隊第5大隊也說，此犯案集團手法嫻熟，其中多人有違反森林法前科，犯案均以租賃車輛、變換車牌或頻頻換車等方式規避警方查緝，之後載運至加工廠後加工販售。

盜伐林木集團長期在台中市和平區梨山一帶國有林地內盜伐台灣扁柏、肖楠、紅檜等珍貴林木。（警方提供）

盜伐林木集團長期在台中市和平區梨山一帶國有林地內盜伐台灣扁柏、肖楠、紅檜等珍貴林木。（警方提供）

檢警監控1年多破獲盜伐集團。（警方提供）

盜伐集團手法嫻熟，以租賃車輛、變換車牌或頻頻換車等方式規避警方查緝。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法