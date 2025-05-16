又見鬼切！彰化自小客車急左轉空地 機車騎士撞上去

彰化縣福興鄉新生路發生車禍，自小客車急左轉空地，直行機車騎士連人帶車甩到對向車道。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

2025/05/16 10:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉新生路昨天（16日）傳出鬼切意外，自小客車左轉空地，與直行的機車發生碰撞，造持機車騎士臉手腳都擦挫傷，自小客車的右側車身與機車的車頭都有受損，雙方酒測值為零，肇事原因調查中。

鹿港警分局表示，這起意外發生在福興鄉新生路，36歲廖姓男子自小客車駕駛由西往東方向行駛，28歲張姓男子則是騎乘機車由東往西直行，廖男開車要左轉到空地，與張男機車發生碰撞，張男連人帶車滑行到對向車道，有送鹿基醫院診治。

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由於福興鄉新生路是通往福興、鹿港地區通往福寶濕地、福寶酪農區的主要道路，道路筆直，路況良好，也經常有蚵車通行，大型車輛也不少，這起意外發生後，民眾議論紛紛，認為自小客車秒速左轉，教直行機車如何也秒速煞車，這真是太難了，還好機車連人倒地，所幸沒有生命危險。

彰化縣福興鄉新生路發生車禍，自小客車急左轉空地，直行機車騎士連人帶車甩到對向車道。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

彰化縣福興鄉發生意外，自小客車急左轉空地，機車騎士連人帶車甩出去。（民眾提供）

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