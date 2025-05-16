航運公司老闆花5千萬加入飆股群組 半年獲利1億竟是一場空

高雄某航運公司老闆誤信詐騙集團假冒投資名人「施昇輝」分享投資心得，加入飆股群組被騙走5千多萬。（記者黃佳琳翻攝）

2025/05/16 10:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某航運公司老闆看到投資名人「施昇輝」在臉書發文分享投資心得，他加入飆股群組後，半年內投資5千萬學習股票操作，他看到帳面上的獲利累積超過1億，想領出時被告知要交20%代操費，老闆此時驚覺受騙，報警後，刑事局南部打擊犯罪中心循線逮捕竹聯幫張姓、楊姓成員共23名車手，但老闆的錢早已被洗走，無法追回損失。

南打指出，去年4月，高雄某航運公司老闆在臉書看到投資名人「施昇輝」在分享投資心得，他也跟著加入飆股群組，對方指派一名「線上美女客服」手把手教導他如何透過系統進行飆股買入、賣出，老闆看到帳面上的獲利不斷增加，自己也不斷加碼，半年內以銀行匯款5次、當面交付現金23次，投資超過5千萬元。

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去年10月，航運老闆見帳面上的獲利已超過1億元，他想了結獲利向「美女客服」要求出金，但「美女客服」要他先付20%代操費才能領錢，此時老闆才驚覺不對勁，報警求援後，才驚覺自己被騙。

南打獲報後，從去年11月至今年4月查獲一線、二線面交李姓車手等21名，經向上溯源後，再查獲車手集團管理階層共犯竹聯幫成員張姓、楊姓2人，但航運老闆的5千多萬早已被層層轉滙不知去向，警方訊問後，全案依違反刑法詐欺及洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。

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高雄某航運公司老闆誤信詐騙集團假冒投資名人「施昇輝」分享投資心得，加入飆股群組被騙走5千多萬。（記者黃佳琳翻攝）

高雄某航運公司老闆誤信詐騙集團假冒投資名人「施昇輝」分享投資心得，加入飆股群組被騙走5千多萬。（記者黃佳琳翻攝）

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