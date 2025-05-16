尖石夏令營溯溪女學員溺斃案 負責人、2教練過失致死罪嫌起訴

檢察官痛批被告邊姓負責人與徐姓、張姓營隊教練等3人，對於選定溯溪地點未審慎考量溪流地形、水勢及學員缺乏自救能力等風險因素，對危險水域未盡警覺義務。（記者廖雪茹攝）

2025/05/16 09:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕夏天是水上活動的旺季，但去年發生在新竹縣尖石鄉武林帖夏令營溯溪活動一名15歲女學生溺斃的憾事，新竹地檢署今偵查終結，認被告邊姓負責人與徐姓、張姓營隊教練等3人，明知帶隊人員資格及人數均不符溯溪相關法規要求，且溯溪地點未審慎考量溪流地形、水勢及學員缺乏自救能力等風險因素，對危險水域未盡警覺義務，並缺乏事前應變措施，導致年輕生命戛然而止，造成其親屬無法彌補的重大傷痛，均涉犯刑法過失致死罪嫌，向新竹地方法院提起公訴。

新竹地檢署表示，其他營隊學員也因目睹事故發生，身心蒙受極大創傷，請法院審酌上情，依法量刑，以昭公正！

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新竹地檢署指出，邊姓男子為武林帖開發有限公司實際負責人，對外以武林帖教育訓練營地（下稱武林帖營地）及武林帖民宿名義，於新竹縣尖石鄉從事營隊及民宿等營業項目。徐男、張男則擔任不定期與邊男合作的營隊教練。

檢警調查，邊男去年5、6月間，未經中華民國領導智能教育發展協會及新竹縣尖石鄉觀光休閒產業協會同意，以該等單位及「武林帖教育訓練營地」名義，透過網路公告辦理「2024領導智能歡樂夏令營五日活動」並對外招生，自去年7至8月間舉辦，共辦理5梯次，活動內容包括溯溪、野炊、山訓及漆彈等戶外活動，招攬國小至高中年齡層學生參加。

依教育部體育署「辦理溯溪活動應注意事項」規定，溯溪活動應依參與人數配置合格溯溪嚮導及安全人員，並備妥緊急應變措施與救援方案；邊男所聘請的教練徐男所持溯溪證照已過期未展期，教練張男則未具備相關證照，均不符合法定教練資格。

此外，本案夏令營共15名學員，依法應配置1名溯溪嚮導及2名安全人員，邊男僅委任徐男為主教練、張男為助理教練，由2人負責包括溯溪等高風險活動。被害人15歲黃姓少女去年7月31日下午4時許參加第五梯次夏令營溯溪活動時，適逢颱風過境及降雨影響，導致錦屏溪水勢湍急、地形險峻，徐與張竟草率試水後，即決定活動地點，未準備任何緊急應變措施，安全人員配置亦未符合規定，僅由該2人帶領14名學員輪流進行溯溪活動。

檢警調查，當輪至黃女下水時，因遭水流漩渦拉扯，旋即沉沒，未再浮出水面。張、徐見狀立即下水搜尋黃女，然徐男因體力不支返回武林帖營地求援並報警、獨留張男繼續在現場水域尋找；營隊內另1名教練陳男知悉後，趕往現場協尋，發現當時卡在水中岩壁凹陷處溺水的黃女，緊急將其脫離上岸並帶至武林帖營地。等消防局救護人員到場後，緊急對黃女施以CPR、AED電擊等急救措施並將其送醫治療，然黃女仍因溺水窒息未能恢復生命跡象急救無效，宣告不治死亡。

全案經新竹地檢署檢察官張凱絜、謝宜修指揮偵辦，今偵查終結，認認被告邊姓負責人與徐姓、張姓營隊教練等3人，均涉犯刑法第276條之過失致死罪嫌，向新竹地方法院提起公訴。

針對去年新竹縣武林帖夏令營溯溪意外死亡案，相關單位現勘。（資料照）

檢察官痛批被告邊姓負責人與徐姓、張姓營隊教練等3人，對於選定溯溪地點未審慎考量溪流地形、水勢及學員缺乏自救能力等風險因素，對危險水域未盡警覺義務。（記者廖雪茹攝）

檢警調查，邊男去年5、6月間，未經中華民國領導智能教育發展協會等同意，以「武林帖教育訓練營地」名義，透過網路公告辦理「2024領導智能歡樂夏令營五日活動」並對外招生。（記者廖雪茹攝）

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