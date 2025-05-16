國光客運巴士桃機第一航廈自撞！駕駛及30名國內外籍乘客送醫

國光客運1819路線巴士凌晨於桃園國際機場第一航廈客運站出口處自撞，造成包含駕駛在內共31人受傷送醫，機場公司啟動三級緊急應變機制。（航警提供）

2025/05/16 07:37

〔記者劉信德／桃園機場報導〕今（16）日凌晨1時35分，國光客運1819路線巴士於桃園國際機場第一航廈客運站出口處發生自撞事故，造成包含駕駛在內共31人受傷送醫，所幸皆為輕傷。

機場公司獲報後立即啟動三級緊急應變機制，調派機場消防隊、聯新國際醫院、桃園市消防局及航警局等單位前往現場處置，並展開大量傷病患處理程序。

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經現場檢傷分類後，傷者分別送往林口長庚、桃園榮總、聯新醫院、敏盛醫院與部立桃園醫院治療，主要傷勢為擦挫傷及輕微撕裂傷。至凌晨2時48分，所有傷患均已完成送醫。

據機場公司說明，該班巴士為自第一航廈開往台北車站的國道客運，在起站發車不久於轉彎處自撞車道牆面，造成駕駛與30名乘客受傷。傷者中包括9名本國籍與22名外籍人士，外籍旅客國籍為韓國11人、日本4人、緬甸4人、法國2人、馬來西亞1人。

事故發生後，機場公司於1時51分成立初級應變中心，並於2時6分升級為緊急應變中心，由總經理范孝倫、副總經理李俊德親赴現場指揮救援及協調送醫作業，並指示國光客運王姓站長前往醫院慰問傷者，啟動後續關懷機制。

同時，機場公司亦通報外交部領事事務局機場辦事處，協助處理外籍旅客安置及聯繫外館事宜。事故巴士已於凌晨3時43分拖離現場，4時3分完成清理並恢復通行。

根據國光客運表示，本次事故疑似駕駛轉彎角度沒抓好，不慎擦撞路牆，確切原因尚待釐清。發生事故車輛車號183-U5號車，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常，駕駛皆無酒駕情況。

機場公司強調，已要求國光客運全力配合傷者後續照護與賠償事宜。如需進一步協助，旅客可聯繫國光客運桃園機場站（電話：03-3834004）。

國光客運1819路線巴士凌晨於桃園國際機場第一航廈客運站出口處自撞，造成包含駕駛在內共31人受傷送醫。（航警提供）

國光客運1819路線巴士凌晨於桃園國際機場第一航廈客運站出口處自撞，造成包含駕駛在內共31人受傷送醫。（圖取自爆料公社）

機場公司獲報後立即啟動三級緊急應變機制，調派機場消防隊、聯新國際醫院、桃園市消防局及航警局等單位前往現場處置，並展開大量傷病患處理程序。（圖取自爆料公社）

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