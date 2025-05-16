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    首頁　>　社會

    K歌爆口角翻臉！男遭拘禁3天3夜 木棍打到斷裂

    張男不滿劉男言行無禮，涉嫌夥同友人將他拘禁、毆打，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    張男不滿劉男言行無禮，涉嫌夥同友人將他拘禁、毆打，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    2025/05/16 08:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東張姓男子在KTV消費，與劉姓友人起衝突，他涉嫌夥同友人將劉帶往鐵皮屋拘禁凌虐3天3夜，被高等法院高雄分院依恐嚇取財等罪，判處徒刑2年10月。

    判決書指出，2019年11月2日凌晨2點多，被告張男與林姓（判刑）、劉姓友人，到屏東縣潮州鎮KTV消費，席間他認為劉男言行無禮而起口角後，於是夥同林男意圖報復，並再相約到該KTV唱歌。

    當天晚上10點多，劉男抵達後，隨即被張等人帶往枋山鄉、由林男承租的鐵皮屋捆綁拘禁，並遭林等人涉嫌持木棍、鐵棍及塑膠管毆打，其中木棍甚打到斷裂，導致林傷痕累累，並要求他通知親友拿錢來放人。

    張等人2天後，拿到電匯的9萬多元款項﹔劉男則在隔天，趁隙逃離鐵皮屋，向枋寮分局報案，警方辦案人員隨即前往搜索，查扣木棍等兇器﹔張男應訊則辯稱，他未到鐵皮屋，否認犯行。

    屏東地院依恐嚇取財等罪，判處張男有期徒刑2年10月，他不服上訴，高雄高分院調查，鐵棍血跡有張男DNA，所辯不足採信，判決駁回，仍可上訴。

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