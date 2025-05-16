彰化男警被爆搭訕騷擾 正妹PO文挺警打臉：我沒男友

彰化警分局1名員警被爆「搭訕我女友」，但女子公開力挺員警並打臉稱「我根本沒男友」。（資料照）

2025/05/16 06:53

〔記者湯世名／彰化報導〕一名20多歲正妹因詐騙案向彰化警分局某派出所備案，不料事後自稱是女子男友的民眾PO網爆料指稱，受理報案的員警竟藉機搭訕，並數度前往女友家騷擾，沒想到自稱是當事人的正妹打臉稱「我根本沒有男友」，並力挺員警說是原PO加油添醋，並已汙名該名員警，讓她看不下去；警方則指出，經查員警並無如男子所稱不法行為。

一名男子PO網指出，他的女友在上月間因被詐騙向彰化警分局某派出所備案，沒想到受理報案的年輕員警利用職務之便，以案件聯絡為由向他女友要LINE，之後便瘋狂搭話尬聊，藉以接近他女友搭訕；甚至數度前往女友工作地點或住家騷擾，還送禮物與甜點，讓他女友覺得個人居住隱私被侵犯；若該員警持續騷擾，是否有管道可以投訴，或者公開員警的照片與資料。

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該名男子的PO文，沒想到被自稱是該名女子PO文打臉，女子稱她要站出來替該名員警澄清，她上月確實到該所報案詐騙，不過原PO所提員警過度騷擾及利用職務約她出去等行徑，都是原PO加油添醋；她發文的原因實在是因為內容太貼切她的現況，且已經汙名該名員警，更莫名其妙的是她竟然多了男友，她目前單身根本沒有男友，希望原PO有證據說明這篇PO文細節，不然她實在看不下去，太過分了。

彰化警分局則表示，經查該名女子確曾來報案，男警與女子都未婚，確實也都有在聯繫，但彼此往來都很單純，並無如PO文者所稱有逾越分際等不法行為；警方研議與女子聯繫詢問事情原委，持續進行了解，以還給員警公道。

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