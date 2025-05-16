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    偷吃女鄰居蛋糕被抓包 退休老師吃一半嗆：還你！

    退休莊姓數學老師偷拿女鄰居機車上的蛋糕與香蕉，吃掉一半後還嗆「還你」。台南地院認定竊盜犯行，判處拘役20日，得易科罰金。示意圖。（記者王捷攝）

    退休莊姓數學老師偷拿女鄰居機車上的蛋糕與香蕉，吃掉一半後還嗆「還你」。台南地院認定竊盜犯行，判處拘役20日，得易科罰金。示意圖。（記者王捷攝）

    2025/05/16 08:00

    〔記者王捷／台南報導〕莊姓退休數學老師偷走謝姓女鄰居放在機車上的蛋糕，被追問還拿出吃剩的蛋糕嗆「還你」，謝女乾脆將蛋糕送他，兩人反覆將剩的蛋糕掛來掛去。台南地方法院覺得，莊男曾偷吃別人的鳳梨不起訴，這次又偷吃蛋糕，所以判處拘役20天。

    今年1月間清晨，謝女的朋友將要送她的蛋糕、香蕉裝進紙箱裡，放在謝女住家外的機車腳踏板上，莊男路過時見到紙箱，就將紙箱連同裡面的物品都順手拿走。

    莊男到案時辯稱，自己長年撿拾紙箱維生，當時見紙箱放在機車腳踏板上，以為是廢棄物，未特別查看內容便帶回住處，強調回家後才發現箱內有香蕉與糖果餅乾兩盒，他也有將物品歸還謝女，但是謝女卻把這些東西又拿回來給他，否認有竊盜犯意。

    但是，法院勘驗監視器畫面發現，莊男拿起紙箱時，明顯翻看紙箱內容，且未經謝女同意即帶走，並非如他辯稱「只是在撿紙箱」。

    另外，謝女說，事後找莊男理論，對方一度否認，直到她表示要報警，莊男才從屋內拿出東西，但香蕉與蛋糕「只剩一半」，她當下就想，把蛋糕送給莊男吃算了，沒想到莊男卻反過來說，東西已經還她了，隔天還把剩下的部分拿到她家，謝女看到後再把蛋糕掛回莊男家。

    法院指出，莊男自稱是師專學歷，任教30餘年，早應知此為違法行為，而且他之前也曾因偷吃別人放在門口的鳳梨獲不起訴處分，這次又偷吃別人的蛋糕，難認悔意，審酌莊男的背景與犯後態度後，判處拘役20日。

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