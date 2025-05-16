誰拿的？耳機被「撿進」防檢署投訴才討回 南警：將傳職員到案說明

3C達人凱芮數位通訊指出，AirPods Pro第2代與AirPods第4代支援「尋找」App播放聲音功能，若耳機仍在藍牙範圍內且有電，使用者可觸發警報聲協助尋回。示意圖。（記者王捷攝）

2025/05/16 06:31

〔記者王捷／台南報導〕有台南民眾在健身房遺失AirPods耳機，透過定位發現被撿去距離57公里遠的動植物防疫檢疫署高雄分署，他寫信投訴，分署發公文調查，11天後找回耳機，但該分署不僅未交代誰撿到耳機，只將耳機寄到台南檢疫站，要失主自行去領，耳機使用者名稱也遭竄改為「周」。南警五分局強調，侵占是非告訴乃論罪，將傳喚「撿到」耳機的職員調查。

這件事發生在4月20日，失主在統一健身俱樂部南山館運動時，將耳機放在跑步機上，事後透過Apple「尋找」功能定位，發現耳機的定位停留在健身房，但等一小時後回到健身房，卻發現定位開始「移動」。

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當天晚上，失主發現耳機的定位在台南北區，附近的集合式透天住宅「年年如意 NO.68－北安之星 A區」，直到4月21日早上9點，耳機的定位移動到檢疫署高雄分署。

警五分局指出，21日大約下午6、7點，警員陪同失主看了監視器，但耳機太小，無法從監視器畫面上判斷到底是誰拿走，陪同失主在健身房內找了一個多小時，最終放棄尋找。

失主之後在PTT上po文稱，他第一時間發現耳機被撿到住家時，警方稱如果沒有明確證據，證明物品是被偷竊，只能以「遺失」處理。即便知道東西在哪，如果對方位於民宅內，也只能陪同按門鈴詢問，若對方不承認，警方也無能為力。最後他才寫信給防疫署台南分署投訴，該分署發內部公文調查，他才要回耳機。

凱芮數位通訊指出，如果是AirPods Pro第2代或AirPods第4代，可透過iPhone上的「尋找」App，在藍牙有效連線的距離約10公尺，就觸發警報聲協助尋回，使用者在App中點選耳機裝置後，點擊「播放聲音」按鈕，若耳機或充電盒仍有電且在藍牙範圍內，便會發出漸強的嗶聲。

特別是AirPods Pro 2代，其充電盒內建喇叭，遺失時也能獨立響鈴。此外，若開啟「遺失模式」，即使耳機移動至他人裝置附近，也會觸發定位更新並顯示聯絡方式，有助找回遺失物。

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