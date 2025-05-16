柯文哲臉書指亞灣容獎不合法 高市府：混淆視聽

2025/05/16 00:57

〔中央社〕北院昨天審理京華城案，前台北市長柯文哲臉書粉絲專頁發文說，高雄亞灣容獎給20%不合法規。高市府回應，政黨人士混淆視聽，譴責以司法調查弊案類比國家重大經建亞灣2.0。

北院開庭審理京華城案，提訊柯文哲與沈慶京等被告，傳喚前北巿副巿長林欽榮作證。柯文哲的社群媒體臉書（Facebook）粉絲團以「綠能，你不能；陳其邁可以，柯文哲不能」為題，指「高雄亞灣經貿開發計畫不管是營運或企業總部給20%容獎，都不可以。」

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「我們要問林欽榮副市長，你給亞灣開發計畫多3倍的容獎法律依據是什麼。」柯文哲臉書表示，高雄市細部計畫只能給營運總部5%容積獎勵，高雄市卻給了4倍，達到20%；而且還不是法定的營運總部，而是企業總部。

高雄市政府也以長文回應，亞灣2.0容獎合法合規，「譴責以司法調查中弊案類比國家重大經建計劃亞灣2.0」，強調亞灣是都市更新範圍案，而京華城並未公告為都市更新範圍。此外，亞灣2.0有43.54公頃，皆為國有土地，反觀京華城是1.6公頃的單宗私人土地。

高雄都發局表示，亞灣2.0在91年9月30日即公告為都市更新範圍。行政院112年核定亞灣2.0計畫後，市府依都市計畫法第27條第1項第3款辦理都市計畫變更，並限定適用範圍，為公有土地發揮最大效益。反觀，京華城案為純屬私人財團的一宗土地利益，且未列為都市更新地區，卻違法準用都更獎勵，涉弊遭司法調查中。

都發局說明，亞灣2.0的產業容積獎勵數額，符合依都市計畫法第85條訂定之高雄市都市計畫法施行細則第24條容積獎勵上限，也就是不可超過法定容積20%規定，適用範圍為亞灣2.0區域43.54公頃，區域內包括國有事業、公有土地等皆適用。

此外，亞灣2.0也符合內政部所頒定都市計劃細部計劃審議原則第8點：依第7點（細部計畫內各種住宅區及商業區之容積率）訂定的容積率，不得逾越都市計畫法省 （市） 施行細則或土地使用分區管制規則之規定，且不得違反主要計畫有關使用強度的指導規定。

都發局強調，市府依照都市計畫法第27條第1項第3款，根據國家政策方針，研提細部計畫變更並經都委會審議同意。另外，亞灣的都市計畫鼓勵產業投資興辦營運總部或研發中心等，具擴大產業群聚及帶動就業機會者，得給予基準容積20%獎勵適用，並設有限定適用時間至118年3月2日屆期的落日條款。（編輯：屈享平）1140516

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