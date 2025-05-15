全國毒化災防救演練兵棋推演楊梅登場 逼真模擬化學廠氯氣外洩

桃市環保局擬定蘆竹海湖坑口工業區化學廠氯氣外洩，中央、地方、民間計70餘人共同參演，聯合應變。（記者黃政嘉攝）

2025/05/15 22:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府今天在楊梅區中華汽車人才培訓中心，舉行今年度全國毒性及關注化學物質災害防救兵棋推演，環保局在90分鐘中，擬定蘆竹海湖坑口工業區化學廠因操作天車吊掛不慎，造成噸級鋼瓶掉落、破損，造成氯氣外洩，大量傷亡，中央、地方、民間計70餘人共同參演，聯合應變。

副市長蘇俊賓說，桃園市毒化物列管場所約700處，數量是全國最多，市府藉這次跨部門兵棋推演，全面檢視既有應變流程是否足以因應實際災害情境，建立可供全國參考的標準作業流程，市府長期與環境部及化學物質管理署密切合作，強化各項毒化物管理作為，並建立聯防機制，以迅速整合軍、民、公部門資源，啟動緊急應變。

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蘇俊賓說，毒化災系列演習共分為研討會、兵棋推演、實兵演練及檢討會4大階段，今天進入第2階段的兵推，透過隨機應變的模擬場景，讓各單位身歷其境，從中發現應變流程的潛在漏洞與待強化作為，進一步完善整體防救體系。

行政院政務委員季連成說，演習核心在於「驗證」平時整備與訓練成果，分為防災、救災與復原3大階段，缺一不可，尤以復原階段的民眾安置與工廠重建更具挑戰性。行政院考評小組全程參與並提供專業觀察，期許桃園建立高標準演練模式，作為全國參考。

環保局指出，此次兵棋推演採「情境下達與應變處置」交換方式，模擬災害情境並分設事故現場、前進指揮所、區級應變中心、前進協調所及市級災害應變中心等五個層級，讓參演人員就「啟動應變組織」、「檢討人力需求」、「落實任務分工」及「進行課題處置」等項目進行演練，另首次於市級災害應變中心導入美國ESF（Emergency Support Function）緊急支援功能分組方式，作為未來桃市災害應變作業試行架構的嘗試。

桃園市政府今天在楊梅區舉行今年度全國毒性及關注化學物質災害防救兵棋推演，行政院、環保署官員一同與會。（記者黃政嘉攝）

兵推演練中，蘆竹區公所模擬里長反映里民因氯氣外洩焦慮不安。（記者黃政嘉攝）

此次兵棋推演採「情境下達與應變處置」交換方式，模擬災害情境。（記者黃政嘉攝）

行政院政務委員季連成聽取兵推應變處置情形。（記者黃政嘉攝）

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