越南移工400萬來源、用途說不清 南檢扣押鉅款朝地下匯兌偵辦

將鉅款遺落在台鐵區間車的胡姓越南移工，不願多做說明。（記者蔡宗勳翻攝）

2025/05/15 22:05

〔記者王捷／台南報導〕任職嘉義縣某石材廠的越南胡姓男移工，7日搭乘台鐵區間車，不慎將400萬現金遺落在車廂，台鐵新營站的站務人員拾獲，由於胡男無法交代金流，鉅款被扣押在台南地檢署，因資金來自多處、用途不明，檢方將朝地下匯兌方向，以銀行法分案調查。

7日晚間，胡男從區間車下車後，向台鐵台南站求助，表示有一袋裝著現金的黑色手提袋遺失，等列車進入新營車站時，站務人員果然發現提袋，但一打開卻是滿滿現金，鐵路警察局高雄分局介入調查，清點後竟有400萬元，創下台鐵拾獲財物的紀錄。

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警方指出，胡男在嘉義一家石材廠工作10多年，月薪約3萬多，胡男當天則透過「姊夫」向新營站表示，8日晚間要領回，不過在調查後發現疑點很多。而胡姓男子9日回到石材廠工作，被問到怎麼會把鉅款忘在火車上時僅回應「我不知道」就不願意多說，面對追問直說「我要上班」。

起初，胡男聲稱400萬是「姊夫」要發的薪水，但在清查人際關係後，「姊夫」只是某人的代稱，也沒有提到怎麼發薪水，這時胡男後又改口，稱這些錢都是朋友的，金額來自多處，用途也交代不清楚，要從胡男提供的線索，逐一訪查會是一項大工程，所在暫時扣留鉅款，並報請南檢指揮偵辦。

警方指出，地下匯兌俗稱「匯水」，非法融資集團會參考兩地銀行的匯率，來訂定地下匯率，在國內收了越南移工的台幣後，馬上在越南端給出相對的越南幣，比正常管道的匯款流程快速，而在越南部分鄉下地區，這種模式很常見。

警方也曾偵辦過類似案件，幾乎每個小團體中，就有移工兼職做地下匯兌，因為部分移工不信任仲介，或是逃逸的移工，也無法用正常管道來匯錢，因此非法匯兌才會盛行。

由於胡男始終說不清鉅款從哪裡來，也引起許多謠言，南檢指出，不排除任何可能，但目前往銀行法方向偵辦，釐清事實後沒有違法，將會發還400萬。

胡姓越南籍移工遺落區間車的400萬元鉅款，台鐵尋獲後，由鐵警釐清金流。（資料照）

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