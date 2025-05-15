徐少東現身布袋卻失之交臂？海巡署：全國遭限制出海僅74人科技監控

外傳三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東，可能已偷渡出海，引發議論。（資料照）

2025/05/15 21:46

〔記者洪定宏／高雄報導〕外傳三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東，可能已偷渡出海，引發議論。海巡署統計顯示，截至5月14日，全國6539人遭限制出海，其中74人為併同科技設備監控，僅占全部的1.13%，比例極低，不過，相對去年9月，限制出海併同科技設備監控僅31人，8個月來的監控人數已倍增。

另外，法務部統計顯示，法院、檢察署科技設備監控的開案件數逐年增加，開案以來，總數302案，院方、檢方各144案、158案，今年則是院方73案，檢方91案。

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據了解，徐少棟涉及非法吸金22億元，二審被判刑12年，橋頭地院諭令他每週一到戶籍地的派出所報到，但日前傳出他已失聯3天，家人報警協尋，警方查出徐少東最後行蹤在5月9日清晨5點半，駕駛千萬賓利車出現高醫停車場，他停妥車步行離開高醫，後來疑似出現在嘉義布袋，不排除已偷渡出海。

徐少東留下書信給家人，內容指自己「想開了」、「會找一個風水寶地」等話語，並在法院的傳票上貼著便條紙痛罵「人渣司法官，死不妥協」，9日清晨未帶手機出門，家屬擔心發生意外，11日下午4點多報警協尋。

海委會主委管碧玲今天率海巡署、內政部警政署與移民署、法務部調查局等機關，參訪高檢署科技設備監控中心，希望高檢署科技設備監控中心與海巡署更緊密合作，努力達成社會對邊防零漏接的期許。

管碧玲表示，任何一宗受矚目的案件潛逃，都會令政府威信受到嚴重打擊。去年9月23日行政院查緝走私偷渡聯繫會報第67次會議，她啟動加強監控橫向聯繫、修正通報程序，希望完善機制，促成合理的運用。

管碧玲強調，今年發生的「88會館」案涉案人郭哲敏，以及涉嫌掏空遠東航空的前董事長張綱維，因多次違反科技監控示警，經法院依科技監控證據裁定羈押，這2個案例清楚顯示，科技設備監控確實能夠即時捕捉潛在風險行為，為防逃機制提供強而有力的支撐。

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