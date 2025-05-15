5/15 今彩539頭獎開3注！威力彩連23摃下期衝6.1億

第114000119期今彩539頭獎開出3注，第114000039期威力彩則摃龜。（本報合成）

2025/05/15 22:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（15日）開獎的第114000119期今彩539頭獎開出3注，由新北市新莊區新樹路435號「錢來運轉彩券行」、桃園市平鎮區南勢里南東路13號（1樓）「金滿億彩券行」、高雄市湖內區保生路439之2號「保利旺彩券行」開出；第114000039期威力彩頭獎則是連續23期摃龜，下期頭獎獎金上看6.1億元。

第114000039期威力彩中獎號碼為「第一區：01、02、08、21、23、26。第二區：01」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共12注中獎，每注可得15萬元；肆獎共81注中獎，每注可得2萬元；伍獎共394注中獎，每注可得4000元；陸獎共2986注中獎，每注可得800元；柒獎共5127注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬9485注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬340注中獎，每注可得100元；普獎共6萬9586注中獎，每注可得100元。

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第114000119期今彩539中獎號碼為「02、04、15、25、36」。頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共7022注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9751注中獎，每注可得50元。

第114000119期39樂合彩中獎號碼為「02、04、15、25、36」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共304注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3535注中獎，每注可得1125元。

第114000119期3星彩中獎號碼為「668」。壹獎共77注中獎，每注可得5000元。

第114000119期4星彩中獎號碼為「9240」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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