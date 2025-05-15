違背憲法、中央法規! 基隆反四接「護海公投」北高行判決撤銷

基隆協和電廠改建案，基隆市公民團體「護海公投」提行政訴訟，台北高等行政法院今判決駁回。（資料照）

2025/05/15 19:14

〔記者楊國文／台北報導〕台電計劃在基隆協和發電廠外填海造陸，設置第四天然氣接收站的改建計劃，引起地方反彈，前市議員王醒之發起「護海公投」案，基隆市府審查通過，但行政院以該公投案並非地方自治事項，違反憲法及中央法規，發函撤銷公投案相關作業。王醒之、基市府提行政訴訟，台北高等行政法院今判決駁回，可上訴。

此案源於，前基隆市議員向基市府提出主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於『基隆市水產動植物保育區』填海造地？」的地方性公民投票案。

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基隆市政府2023年3月審查核准，不過，中央選舉委員會認為該公投案並非地方性公民投票適用的地方自治事項，呈報行政院函請基市府停止執行辦理公投案相關作業。王醒之、基隆市政府不服，提起訴願被駁回，向台北高等行政法院提起訴訟。

北高行認為，該公投案涉及協和發電廠設置第四天然氣接收站的更新改建計畫，是經濟部為國家能源轉型、提升天然氣發電占比的電業政策計劃實施，依憲法第107條第5款及電業法第3條規定，電業政策推動及電業擴建申請的許可及核准，為中央事項，並非地方自治事項。

另外，計畫範圍位於基隆國際商港區域內，依商港法第2條第2項第1款及第9條有關該區域的管理及區域內設施興建的核准，屬於中央交通部權限，為中央事項，並非地方自治事項。

北高行也指出，該公投案涉及於「基隆市水產動植物保育區」以填海造地方式，執行協和電廠更新改建計畫，並非地方自治事項。因公投案違反憲法和中央法規，原處分撤銷基隆市府核准公函，並停止執行後續作業，並無違誤，判王、基隆市府敗訴。可上訴。

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