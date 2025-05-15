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    不滿京華城容積率縮水 沈慶京痛批林欽榮發明「沒收規定」

    台北地院審理京華城容積率弊案，15日傳喚證人、前台北市副市長林欽榮出庭作證。（記者塗建榮攝）

    台北地院審理京華城容積率弊案，15日傳喚證人、前台北市副市長林欽榮出庭作證。（記者塗建榮攝）

    2025/05/15 19:02

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北地院今天開庭審理京華城容積率弊案，傳喚前台北市副市長林欽榮出庭作證，在辯方律師反詰問完以後，威京集團主席沈慶京舉手要求表示意見。沈認為，林欽榮對前台北市長柯文哲充滿仇恨，更批評他相關法規有容積獎勵的條件，但在京華城案中，他的容積縮水，難不成是林欽榮自己發明「沒收規定」？

    沈慶京在過去曾透過集團發表聲明，指柯市府時有官員刻意將允建樓地板面積120284平方公尺逕行刪除，120284平方公尺變成一次性保障。他今天在庭中再次強調，他原本有的權利莫名其妙不見了，反而還要付出額外的代價給市政府，「只能用一次，怎麼不痛苦？」他強調他是要替威京的股東打抱不平。

    沈慶京還指控，今天京華城案會搞成這個樣子，都是因為林欽榮對柯文哲充滿仇恨。

    對此，林欽榮也說，他對柯文哲沒有仇恨，他離開北市府後曾經回到學校，直到後來再去高雄市政府擔任副市長，他在外都沒有講柯文哲的是非。他也反駁沈，聲稱自己沒有發明沒收容積的機制，並再次強調京華城的容積率必須要依法行政。

    台北地院15日審理京華城弊案，提訊威京集團主席沈慶京。（記者塗建榮攝）

    台北地院15日審理京華城弊案，提訊威京集團主席沈慶京。（記者塗建榮攝）

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