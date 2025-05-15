載客聽到關鍵字「收水、試卡」 機警運將暗助報案逮馬國車手

一名馬來西亞籍25歲葉姓男子多簽以觀光名義來台，從事詐欺車手，經機警運將向警方報案，員警查獲他持有多張金融卡。（記者李容萍翻攝）

2025/05/15 19:47

〔記者李容萍／桃園報導〕一名馬來西亞籍25歲葉姓男子多次以觀光名義來台，從事詐欺車手，並以計程車為交通工具多次提領詐騙款項，囂張的葉男在計程車上與本國籍同夥通話以中文聊起「收水、試車、試卡」等術語，為機警的運將查覺異狀立即向警方報案，員警迅速趕往依據提供特徵逮捕，起獲犯罪所得1萬餘元、金融卡、工作機與讀卡機等證物。

中壢警分局中壢派出所所長周浚鋒今日表示，葉男來台後多次搭乘計程車提領詐騙款項，行徑可疑並囂張地在計程車上通話中與同夥聊起術語，引起計程車運將注意，運將發現他講的術語和新聞報導內容如出一轍。等葉男在中壢派出所附近的康樂路下車後，運將立即奔向中壢派出所報案。

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中壢所員警獲報後火速前往，依據提供特徵發現葉男，立即上前盤查。葉男面對警方的盤查時，支支吾吾說不出話，更無法就身上的多張金融卡和現金合理解釋，言詞前後矛盾，最終坦承是來台犯案的詐欺提款車手。

中壢警分局長林鼎泰表示，警政署強化打擊詐騙集團，4月1日起與民間企業攜手合作啟動「百斬計畫」，號召全民參與檢舉車手，每成功檢舉並協助逮捕一名車手，可獲5萬元獎勵金，共100個名額，中壢警分局累計提報4件「百斬計畫」的申請，其中3件申請對象就是計程車運將，另1件是超商店員；對於詐團成員假藉觀光名義來台犯罪，並以計程車為交通工具機動轉移掩人耳目，警方將持續擴大巡邏密度、深化情資整合，並強化與金融業與民間通報網絡合作，阻斷詐騙金流源頭。

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馬來西亞籍25歲葉姓男子多次以觀光名義來台，從事詐欺車手，經機警運將向警方報案，員警起獲其犯罪所得1萬餘元、金融卡、工作機與讀卡機等證物。（記者李容萍翻攝）

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