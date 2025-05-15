南迴9420「鹿小愛」被偷走 流浪5個月回家了

台東縣大武鄉台11線「9420幸福公鹿」鹿小愛回家了，大武工務段後續將安排牠的棲身處。（警方提供）

2025/05/15 19:13

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣大武鄉台11線「9420幸福公鹿」裝置藝術被偷走，警方今天宣布偵破。36歲黃姓嫌犯去年11月帶女友及其小孩路過，疑為討好女友小孩拔鹿相贈，知道被警方鎖定後，又託友人送回，黃嫌與女友、送回幸福公鹿的友人一併被函送。而被偷的是「二代鹿」，崗位已由「三代鹿」鎮守，二代鹿何去何從仍在商議。

疑男子拔走送女友小孩 又託人悄悄送回大武

警方說，「幸福公鹿」裝置藝術「鹿小愛」去年11月28日被偷走，消息一出，令眾多粉絲震驚難過。大武警方過濾成千上百行車紀錄器、監視器畫面鎖定黃嫌，不過，今年2月左右竟在大武鄉的超商外廣場發現鹿蹤，是黃嫌友人悄悄放回。

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經過數個月偵辦，黃嫌坦承案發時曾帶女友及其小孩經過現場，警方認定他拔下「鹿小愛」送給女友小孩，東窗事發再託友人送回，但3人都否認犯行，仍被警方依竊盜、收贓等罪嫌函送。

案件告一段落，終於可以「鹿歸原主」，交通部南區養護工程分局大武工務段段長陳永銘今天率領同仁赴大武警察分局，感謝警方鍥而不捨，讓失蹤的「鹿小愛」順利返家。陳永銘說，「鹿小愛」讓當地成為打卡點，許多遊客不僅合照還會動手摸鹿，加上長期日曬雨淋，「初代鹿」已斑駁，巡迴各地展覽，這隻被偷的是「二代鹿」。

目前「三代鹿」鎮守 回家二代鹿有活動再出任務

「幸福公鹿」被偷，工務段立即打造「三代鹿」鎮守，如今二代鹿回來了，是會「一路不容二鹿」，還是乾脆打造成「鹿園」3鹿並出，又成了工務段傷腦筋的問題。

陳永銘說，目前各方意見不少，仍需進一步研議。公路局南區養護分局說，目前應該會先收存在大武工務段，如果有遇到活動，就會派它出勤執行任務，成為「無任所大使」。

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