北市聯醫仁愛院區醫檢師偷拍女病患更衣 手機無影像疑趁隙刪除

台北市聯合醫院仁愛院區。（資料照）

2025/05/15 18:40

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獨家》北市聯醫仁愛院區驚爆醫檢師偷拍女病患更衣 當場被逮、手機成證物

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市聯合醫院仁愛院區爆發醫事人員偷拍事件，本月11日凌晨一名女病患前去聯合醫院掛急診，在醫檢時疑似遭謝姓醫檢師持手機偷拍，大安分局警方獲報後抵達現場，查扣謝姓醫檢師手機，雖未在手機內發現不法影像，仍依妨害性隱私及不實性影像罪將謝姓醫檢師法辦，手機目前也交由台北市刑大進行還原。

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警方調查，女病患當時在進行心電圖檢驗，檢驗必須要將上衣拉起，在檢查過程中，女病患突然感受到有被手機偷拍，轉頭看時發現謝姓醫檢師疑似持手機對準她，女病患當場與醫檢師爭吵，並且向院方反映、通報警方。

警方到場後將雙方帶回製作筆錄，並且扣押謝姓醫檢師手機，雖檢視手機後並未發現可疑不法影像，但不排除影片已經被醫檢師趁隙刪除，目前已經將手機送往台北市刑大科偵隊進行影像還原。

據了解，謝姓醫檢師沒有前科，去年5月開始擔服心電圖檢驗醫檢，他在被逮後初步坦承犯案，並且向院方提出辭呈，院方正在進行離職程序。

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