用「天竺鼠」誘騙復合遭拒 鉛球冠軍男刺死18歲女友收押

詹男以歸還寵物鼠為由，誘騙詹女見面，卻在要求復合被拒後狠心殺詹女，法院裁定羈押。（民眾提供）

2025/05/15 18:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕無業但曾獲得鉛球比賽冠軍，身材壯碩的24歲詹姓男子，上週六（10日）以歸還天竺鼠（寵物鼠）為由，誘騙剛分手的18歲詹姓高中三年級女友到台中市，他希望能復合但被拒，竟持預藏水果刀將詹女刺死，自己再持刀自殘，詹男治療後今天出院，台中地檢署依殺人罪聲請羈押，台中地方法院裁定准予羈押。

台中地檢署今天下午聲請羈押理由，是詹姓犯嫌於今日經檢察官訊後，認定涉犯刑法的殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡之虞與羈押（未禁見）的必要，已向台中地院聲請羈押。

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至於台中地方法院准予羈押理由，是詹男雖坦承犯行，依卷內證據資料，足認定他涉犯刑法第271條第1項的殺人罪，且罪嫌重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞，且有羈押的必要，經法官諭知羈押。

畢業於中部某科技大學的詹男，曾是校內鉛球選手並獲得鉛球冠軍，18歲詹女則是高中三年級學生，曾任學校儀隊副隊，詹男與已經考上大學的詹女交往約3年，不過，詹男始終以打零工為生，無穩定職業，女方認為與詹男在一起沒有未來，雙方於今年3、4月之間分手，詹男一直希望能復合，本月10日以歸還寵物鼠（天竺鼠）為由，約詹女至詹男南屯區忠勇路住處樓下見面。

詹女由就讀大學的彭姓學長開車載她到台中赴約，不過，詹女當時獨自下車與前男友詹男見面，詹男詢問是否復合，詹女再度拒絕，隨後詹男掏出預藏的水果刀猛刺詹女數刀，其中兩刀位於胸口背部的刀傷是致命傷，詹男又持折疊刀朝向自己胸部刺4、5刀，詹女當場失去生命跡象，緊急送醫不治，詹男治療至今天下午出院。

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