涉組織、恐嚇取財 檢警拘提威震集團吳明達

「威震集團」前董事長吳明達。（資料照）

2025/05/15 17:59

〔記者王定傳／台北報導〕多年前槍殺時任北聯幫主唐重生的「威震集團」前董事長吳明達，假釋出獄後，又涉買凶意圖狙殺萬華角頭大哥被判刑；怎料，檢警懷疑吳涉入另一起組織犯罪及恐嚇取財案，新北地檢署今指揮刑事局搜索吳明達位於新北市淡水區住處及其三溫暖公司，並拘提吳明達到案，尚在偵訊中。

吳明達1999年持槍狙殺北聯幫前幫主唐重生，被判無期徒刑入獄，服刑近18年獲假釋出獄後，成立威震集團。

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檢方調查，2022年初，吳明達與新北市李姓建商有債務糾紛，對方透過「青山宮主委」黃清源協調，吳對此不滿，涉開出5百萬元價碼，找槍手企圖暗殺黃，沒想到槍手「臨陣倒戈」反向黃供出實情，吳因此被逮。

檢警還查出，吳還涉嫌在北市經營賭場，檢方依預備殺人等罪嫌將吳起訴，台北地院在2023年8月依預備殺人、圖利聚眾賭博等罪將吳判刑1年8月。

不僅如此，檢警懷疑，吳還涉入一起組織犯罪及恐嚇取財案，今日發動搜索，並拘提吳明達到案，目前已帶回刑事局，預計明日移送新北檢複訊。

據了解，吳當年槍殺唐重生後被判處無期徒刑，2001年入監執行，直到2017年獲假釋出獄，但他在假釋期間，仍涉買凶殺人而被判刑，檢方向法院聲請撤銷他的假釋獲准，若吳明日未被收押，北檢可能拘提他到案執行殘刑。

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