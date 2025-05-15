悶死5歲兒 基隆狠父被聲押

基隆地檢署偵辦5歲男童遭生父悶死案，檢方認定簡男涉犯刑度5年以上的成年人故意對兒童犯殺人罪，以簡男涉犯重罪，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。 （記者林嘉東攝）

2025/05/15 18:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦5歲男童遭生父簡姓男子悶死案，檢察官今（15）天下午相驗，決定擇日解剖釐清死因。檢方認定簡男涉犯刑度5年以上的成年人故意對兒童犯殺人罪，以簡涉犯重罪，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

基隆地檢署昨晚接獲警方通報，5歲男童陳屍生父住處床上，指揮警方全力緝凶；警方凌晨0點左右抓到騎車在市區閒晃的簡男，報請檢察官相驗釐清死因。基隆地檢署主任檢察官黃冠傑、承辦檢察官李國瑋今天下午12點15分會同法醫到基隆長庚醫院地下太平間相驗男童遺體，把太平間當成臨時偵查庭，仔細詢問簡妻男童生前狀況，與簡妻遭先生家暴經過，下午2點45分離去。

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基隆地檢署主任檢察官陳照世說，檢方相驗後，決定擇日解剖釐清死因；檢方認定，生父簡男涉犯兒童及少年福利與權益保障法及成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，並以簡男所涉為最輕本刑五年以上有期徒刑重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

陳照世說，警方獲報男童遇害後，指揮警方全力追捕簡男，嚴正執法，共同守護孩童生命安全時，也通知財團法人犯罪被害人保護協會臺灣基隆分會即時派員協助家屬，提供即時關懷服務。

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