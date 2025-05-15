獨家》北市聯醫仁愛院區驚爆醫檢師偷拍女病患更衣 當場被逮、手機成證物

台北市聯合醫院仁愛院區。（記者楊心慧攝）

2025/05/15 17:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市聯合醫院仁愛院區爆發醫事人員偷拍事件，專門做心電圖檢驗的謝姓醫檢師利用職務之便，10日凌晨竟在女病患脫衣時偷拍，病人發現立刻報警，警方已查扣手機，但未查扣其他電腦等電子設備，正追查是否是慣犯；據悉，謝姓醫檢師於事發後已提辭呈，目前院方正跑離職流程，並調查中。

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，藉著職務之便趁值勤急診工作時性侵女病患，近日法院一審宣判，引起各界關注；未料，聯合醫院仁愛院區也爆發醫檢師利用職務之便，對女病患進行偷拍。

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一名女病患上週六凌晨身體不舒服，赴仁愛院區掛急診，進行檢查時，謝姓醫檢師竟偷拍，當場被女病患發現進而報警，警方於凌晨2時多接獲報案，替女病患做筆錄，並查扣謝姓醫檢師的手機。

針對急診醫檢師不當行為，台北市聯合醫院仁愛院區表示，第一時間啟動處理機制，立即將該員調離現職，並向當事人表達誠摯歉意；同時針對其不當行為展開人事評議程序，經查證屬實，依規定予以記過並停職處分。

仁愛院區說，院方對任何不當行為均秉持零容忍立場，對於違法違紀行為，絕不姑息，後續將持續強化內部管理機制，全面檢視相關作業流程，以保障所有就醫民眾之隱私權益與就醫安全。

仁愛院區行政教研副院長林志陵受訪表示，謝姓醫檢師於2024年5月開始執行業務，目前已調離現職，以前無偷拍的紀錄，事發後女病患報警處理，目前院方配合警方調查；至於謝姓醫檢師已提出辭呈，林志陵證實院方已收到申請，現在正在走流程。

偷拍問題猖獗，台北市政府市政會議前天（13日）才通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，擴大將補習班、課後照顧服務中心、文教藝文場館、按摩美容瘦身中心、兒少及老人長照等六十餘類公共場所，列入實施範圍並明定主管機關，預計五月底前發布實施，雖鄭重杜絕偷拍，卻沒想到台北市聯合醫院會發生偷拍事件。

台北市聯合醫院仁愛院區謝姓醫檢師。（記者楊心慧翻攝）

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