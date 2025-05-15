碰女學生肩膀被控性騷擾 新北校長發聲明：已提供新事證盼重啟調查

新北市教育局說，調查結果性騷擾成立。當事校長發聲明說，已提供新事證資料，盼助釐清事實，讓案件有機會重啟調查。圖為新北市政府。（記者黃子暘攝）

2025/05/15 17:37

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區某國中男校長被指控涉嫌觸碰校隊女學生肩膀性騷擾，聲稱是學校學生的指控者說，校長毫無悔意，還無視處理流程的保密原則向教師透露自己沒有性騷擾，造成當事學生二度傷害。教育局說，去年12月底接獲陳情，立即啟動調查，經查，校長確有觸碰學生肩膀、手臂行為，調查結果性騷擾成立。校長今（15）日聲明指出，公開活動中疑似因輕拍肩膀導致學生不適，對此感到抱歉，目前已提供新事證資料，盼助釐清事實，讓案件有機會重啟調查。

指控的網友說，校長涉嫌性騷擾學生後毫無悔意，沒有對此事保密之餘「還到處向學校老師透露，聲揚自己沒有，沒按照流程走，之外還去找畢業生，詢問畢業生知不知情」，造成當事人二度心理傷害，教育局也未懲處校長，讓校長續任，憂心學弟妹在受到二次傷害。

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教育局回應，市府在去年12月接獲陳情後就啟動調查，經性平調查後確認校長有觸碰學生肩膀、手臂，調查結果是性騷擾成立，已經通知當事人並要求校長接受心理輔導、8小時性平課程，同時核予申誡一次，依性平法相關規定辦理後續事宜。

教育局說，社群貼文反應疑似有違反保密的狀況，市府性評會責成教育局近期開會組成調查小組另案調查，教育局也督請各級學校強化校內教職員工生正確性平概念及自我保護意識，同時規劃定期專業研習，依規確實執行申訴與處理機制。

校長聲明指出，他自從事教職以來始終真誠關懷學生，2022年11月在一場公開活動中為學生加油打氣時，「過程中疑似因輕拍肩膀碰觸讓學生感到不適，我感到非常抱歉。即使沒有任何不當意圖，我仍然應該站在對方的感受立場，檢視並修正自身行為，這是身為教育工作者應有的態度與責任。」

校長說，案發當下有許多教職員在場，現已提供新事證盼釐清事實，讓案件有機會重啟調查、回到真相，他也會全力配合調查、依照調查結果承擔責任。他也說，事件初期雖急想澄清，但他沒有主動接觸當事學生或其他學生，嚴正否認社群網站上的不實內容且不排除提告，「我不是一位會性騷擾學生的校長」，始終把學生安全與信任放在第一位，「對於事件引發的社會關注與紛擾，我再次誠摯表達歉意，也會以更謹慎的態度自我要求」，並且不逃避、不卸責。

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