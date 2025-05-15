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    6個幸運7消災？ 婦人險遭網路神壇詐騙77萬7777元

    台南善化一名婦人因最近身體不適，險遭網路神壇詐騙77萬7777元辧法事消災。（記者劉婉君翻攝）

    台南善化一名婦人因最近身體不適，險遭網路神壇詐騙77萬7777元辧法事消災。（記者劉婉君翻攝）

    2025/05/15 17:28

    〔記者劉婉君／台南報導〕詐騙集團行騙手法五花八門。台南市善化區一名40歲婦人，因身體不適，誤信網路神壇指示以「6個幸運7」消災，欲解除定存，提領77萬7777元辦理法事，經金融機構行員與善化員警合力阻詐，保住積蓄。

    婦人拄著四腳拐杖至金融機構欲解除定存，並提領現金時，因金額龐大，且行員從言談中發現婦人疑似遭遇詐騙，立即向警方通報，警化警分局善化派出所巡佐蘇慶源與警員王冠智到場了解，婦人起初稱是為了償還借款，後又改口近期因身體不適，遂於網路社群軟體上「求助於神明」。

    婦人表示，網路神壇稱其時運不濟，需辦法事消災解厄，指定她提供6個幸運7（即77萬7777元）作為法事費用，並要求不得向他人透露，否則可能會失效。在警方耐心勸說之下，婦人才驚覺是詐騙話術，當場決定暫緩提款。

    善化警方表示，網路資訊真假難辨，務必小心求證，切勿輕信來路不明的「指示操作提、匯款」，另也呼籲，詐騙集團的手法推陳出新，可利用「165打詐儀表板」掌握最新的詐騙手法及資訊，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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