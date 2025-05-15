車輛研究測試中心聚集消防員 首度模擬電動車碰撞起火與靜置自燃

電動車事故怎麼救？首先必須用滅火毯來隔絕氧氣，再以車底瞄子來持續進行水柱降溫。（彰化縣消防局提供）

2025/05/15 17:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕電動車時代來了！為了培養消防員面對電動車事故的應變能力，來自全國17個縣市、上百消防員來到財團法人車輛研究測試中心（以下簡稱ARTC），首度模擬碰撞後起火與靜置自燃情境，全程模擬真實應變流程，超級逼真。

彰化縣消防局指出，電動車快速普及，因為電動車構造與燃油車截然不同，在發生火災時的處置也不同。因為電動車所用的鋰電池，很容易因為碰撞就會瞬間短路起火，或是自反應而溫度升高而自燃，其鋰電池熱失控產生高溫劇烈反應，對現場搶救人員構成重大威脅。

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消防局強調，首度模擬碰撞後起火與靜置自燃情境，也就是用滅火毯來隔絕外界氧氣，由於電動車的電池在車子底盤，必須採用車底瞄子，來持續進行水柱降溫，如果是在充電狀態下，就要先行斷電，再來進行救災與風險排除。

消防局指出，為了讓消防人員對於電動車有更多的了解，也請ARTC專業講師就「電池熱失控風險」與「充電模組設備技術」2大主題進行深入課程講授。而彰化縣消防局也陸續配置多項專業裝備，包括車底瞄子、滅火毯、緊急插頭、高壓電絕緣手套與檢電筆等器材，提升救災效能。

電動車事故怎麼救？首先必須用滅火毯來隔絕氧氣，再以車底瞄子來持續進行水柱降溫。（彰化縣消防局提供）

電動車事故怎麼救？首先必須用滅火毯來隔絕氧氣，再以車底瞄子來持續進行水柱降溫。（彰化縣消防局提供）

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