為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    車輛研究測試中心聚集消防員 首度模擬電動車碰撞起火與靜置自燃

    電動車事故怎麼救？首先必須用滅火毯來隔絕氧氣，再以車底瞄子來持續進行水柱降溫。（彰化縣消防局提供）

    電動車事故怎麼救？首先必須用滅火毯來隔絕氧氣，再以車底瞄子來持續進行水柱降溫。（彰化縣消防局提供）

    2025/05/15 17:18

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕電動車時代來了！為了培養消防員面對電動車事故的應變能力，來自全國17個縣市、上百消防員來到財團法人車輛研究測試中心（以下簡稱ARTC），首度模擬碰撞後起火與靜置自燃情境，全程模擬真實應變流程，超級逼真。

    彰化縣消防局指出，電動車快速普及，因為電動車構造與燃油車截然不同，在發生火災時的處置也不同。因為電動車所用的鋰電池，很容易因為碰撞就會瞬間短路起火，或是自反應而溫度升高而自燃，其鋰電池熱失控產生高溫劇烈反應，對現場搶救人員構成重大威脅。

    消防局強調，首度模擬碰撞後起火與靜置自燃情境，也就是用滅火毯來隔絕外界氧氣，由於電動車的電池在車子底盤，必須採用車底瞄子，來持續進行水柱降溫，如果是在充電狀態下，就要先行斷電，再來進行救災與風險排除。

    消防局指出，為了讓消防人員對於電動車有更多的了解，也請ARTC專業講師就「電池熱失控風險」與「充電模組設備技術」2大主題進行深入課程講授。而彰化縣消防局也陸續配置多項專業裝備，包括車底瞄子、滅火毯、緊急插頭、高壓電絕緣手套與檢電筆等器材，提升救災效能。

    電動車事故怎麼救？首先必須用滅火毯來隔絕氧氣，再以車底瞄子來持續進行水柱降溫。（彰化縣消防局提供）

    電動車事故怎麼救？首先必須用滅火毯來隔絕氧氣，再以車底瞄子來持續進行水柱降溫。（彰化縣消防局提供）

    電動車事故怎麼救？首先必須用滅火毯來隔絕氧氣，再以車底瞄子來持續進行水柱降溫。（彰化縣消防局提供）

    電動車事故怎麼救？首先必須用滅火毯來隔絕氧氣，再以車底瞄子來持續進行水柱降溫。（彰化縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播