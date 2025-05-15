台日網紅夫妻租到漏水屋 控提前退租遭房東提告求償78萬

台日夫妻檔YouTuber佐藤、小安遭遇租屋糾紛，議員黃瓊慧（右）15日陪同2人向桃園市消保官申訴。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/15 17:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台日夫妻檔YouTuber佐藤、小安近日透過影片指出，在桃園中壢租屋遇房東連串興訟，收到的法院文書累積厚厚一疊，遭求償的租金及違約金金額更累積到78萬元，希望透過影片提醒租屋族注意，議員黃瓊慧今（15）陪同2人向桃園市消保官申訴，並致電房東詢問租屋始末，房東稱已提起訴訟，無義務向議員說明。

小安指出，他們喜歡做房屋修繕與改造，2023年3月起於桃園中壢租屋、租期5年，有跟房東提到會做粉刷等修繕，但若漏水仍由房東負責，入住後發現很多看不到的問題，包括漏水、螺絲老化馬桶掉下來等，房東卻以現況出租為由拒絕修繕，他們忍到存夠了錢，提早於去年6月搬離，約好點交時房東「放鴿子」，便將房屋鑰匙掛號寄回並寄出存證信函告知，豈料，隨後就接到房東一連串的訴訟，並求償後續每月租金及違約金。

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小安表示，房東聲稱沒有收到鑰匙，對他們提告侵占房屋、給付租金等告訴前後累積5件，其中1件已併案，求償金額更從22萬、31萬、51萬，現在累積到78萬元，「根本不知金額是怎麼算出來的」，他們也才驚覺原來當初房東故意不出面點交，後面對房客提出連串告訴並求償的行為根本就是詐欺，他們雖有報案提告詐欺，但檢察官認為不構成詐欺，全案不起訴。

小安表示，他們處於司法不保護、騷擾無止盡的生活，真的感到非常無助，事後也發現房東有許多興訟案件，透過影片希望以他們的案例，提醒民眾租屋前務必到司法判決系統，以房東的名字查詢是否經常興訟，避免重蹈他們的覆轍，也希望透過網友能幫忙連署，證明他們早已搬離該處。

房東今不願回應，但從不起訴處分書中，房東曾指出點交當天沒有出面，是認為房客沒有依照契約約定行駛，租期是5年僅租1年3個月就不租，他認為終止契約要用書面，不可以單方面解除。

桃園市主任消保官彭新澍表示，此案房東、房客彼此已提出民、刑事訴訟，正在司法程序審理中，難以透過消費爭議處理程序來做訴訟外的紛爭解決，但為保障消費者權益，已請消費爭議調解委員現場提供房客專業法律意見，希望減少房客的損失。

另也提醒民眾，為了保障租屋族權益，內政部訂有住宅租賃契約書範本、租賃住宅定型化契約應記載及不得記載事項，前者是對於契約雙方具有參考性質，可以做為契約文字約款的比照，後者則是對契約雙方具有法規命令的強制效令，可以做為契約約款的一部分，並讓有違反的契約成為無效，房客可向房東主張應有的權利。

小安說，房東對他們一連串的興訟，收到的法院文書累積厚厚一疊。（記者鄭淑婷攝）

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